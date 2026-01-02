Toyota GR: «WILD ROAD» – Πώς οι δρόμοι φτιάχνουν τα αυτοκίνητα (vid)

Με πρωταγωνιστές τα «θηρία» των WRC, WEC και Dakar, η Toyota Gazoo Racing καλωσορίζει το 2026 υπενθυμίζοντας γιατί οι αγώνες είναι το καλύτερο εργαστήριο για τα αυτοκίνητα δρόμου.

Η Toyota Gazoo Racing (TGR) επέλεξε την πρώτη ημέρα του 2026 για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στους λάτρεις της ταχύτητας. Με το νέο βίντεο της μάρκας GR, υπό τον τίτλο «WILD ROAD», η ιαπωνική εταιρεία μας μεταφέρει στην καρδιά της φιλοσοφίας της: ότι η πραγματική εξέλιξη ενός αυτοκινήτου δεν γίνεται στα εργαστήρια, αλλά στις πιο δύσκολες διαδρομές του πλανήτη.

Από το Nürburgring στην κορυφή του κόσμου

Όλα ξεκίνησαν το 2007 από την Team GAZOO, μια μικρή ομάδα με επικεφαλής τον θρυλικό Master Driver Hiromu Naruse και τον τότε Αντιπρόεδρο (και νυν Πρόεδρο) Akio Toyoda. Η συμμετοχή τους στον 24ωρο αγώνα του Nürburgring έθεσε τις βάσεις για όλα όσα γνωρίζουμε σήμερα ως «GR».

Σήμερα, ο Akio Toyoda, γνωστός στους αγώνες ως «Morizo», συνεχίζει να προωθεί την αποστολή της TGR: τη δημιουργία «ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων» μέσα από την πίεση του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Οι «αστέρες» του Wild Road

Στο εντυπωσιακό βίντεο, που γυρίστηκε με κινηματογραφικά στάνταρ και πραγματικές ταχύτητες, πρωταγωνιστούν τα «όπλα» της Toyota από κάθε γωνιά των motorsports, μαζί με τη νέα ναυαρχίδα της μάρκας:

GR YARIS Rally1: Το θηρίο του WRC με τον Takamoto Katsuta στο τιμόνι.

GR010 HYBRID: Το Hypercar του Le Mans (WEC) με τον Kamui Kobayashi.

DKR GR Hilux: Ο κυρίαρχος των ερήμων για το Ράλι Ντακάρ με τον Akira Miura.

GR GT3 & GR GT: Η νέα γενιά των GT αγωνιστικών, με τους Tatsuya Kataoka και Hiroaki Ishiura να αναλαμβάνουν το έργο της εξέλιξης.

Πώς γυρίστηκε το Wild Road

Η παραγωγή του βίντεο δεν βασίστηκε σε εφέ, αλλά στην ωμή δράση. Επαγγελματίες οδηγοί οδηγήθηκαν στα όριά τους σε αγωνιστικά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο, με τις κάμερες να καταγράφουν σε απόσταση αναπνοής τις επιδόσεις τους.

Εκτός από το κύριο βίντεο, η Toyota έδωσε στη δημοσιότητα και το «WILD ROAD—BEHIND THE SCENES», το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω, αποκαλύπτοντας τις απίστευτες οδηγικές ικανότητες που χρειάστηκαν για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.

Απολαύστε τη δράση:

Δείτε το Behind the Scenes: