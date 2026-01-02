Η BYD εκθρόνισε την Tesla από την κορυφή των πωλήσεων EV το 2025

Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο κινεζικός κολοσσός ξεπέρασε την εταιρεία του Έλον Μασκ σε ετήσιες πωλήσεις, σημειώνοντας άνοδο 28% την ώρα που η Tesla υποχωρεί.

Η 2α Ιανουαρίου 2026 θα μείνει στην ιστορία ως η ημέρα που η BYD ολοκλήρωσε μια μυθική ανατροπή, εκθρονίζοντας την Tesla από την κορυφή των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή αποκτά σχεδόν ειρωνική σημασία, αν αναλογιστεί κανείς πως το 2011 ο Έλον Μασκ γελούσε περιφρονητικά σε συνέντευξή του στο Bloomberg στο άκουσμα της BYD, δηλώνοντας πως δεν θεωρεί τα προϊόντα της ανταγωνιστικά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, η BYD πούλησε 2,26 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 28%. Στον αντίποδα, οι πωλήσεις της Tesla υποχώρησαν κατά 8%, φτάνοντας τα 1,64 εκατομμύρια οχήματα. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πτώσης για την αμερικανική εταιρεία, η οποία είδε τις πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου να πέφτουν κατά 16% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Το παράδοξο της Tesla

Παρά την πτώση των πωλήσεων, η Tesla κατάφερε να κλείσει το 2025 με τη μετοχή της σε ιστορικά υψηλά, φτάνοντας τα 489,88 δολάρια. Η χρηματιστηριακή αυτή άνοδος δεν οφείλεται στις πωλήσεις των υπαρχόντων μοντέλων, αλλά στις προσδοκίες των επενδυτών για τα αυτόνομα οχήματα (robotaxis), μετά από επιτυχημένες δοκιμές χωρίς οδηγό στο Όστιν του Τέξας.

Ωστόσο, η πραγματικότητα της αγοράς δείχνει ότι ο ανταγωνισμός από την Κίνα και η πολιτική ρητορική του Έλον Μασκ έχουν επηρεάσει τη φήμη και την εμπορική δυναμική της Tesla, την ώρα που η BYD επεκτείνεται ραγδαία σε όλες τις διεθνείς αγορές.