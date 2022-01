Formula 1: H Mercedes θολώνει τα νερά σχετικά με το μονοθέσιο του 2022

Η γερμανική ομάδα «αποκάλυψε» μέσω social media μία βασική εκδοχή του πως θα μπορούσε να είναι η W13

Η Mercedes-AMG Petronas υποδέχθηκε το 2022 με διάθεση για… παιχνίδια, αφού ξεκίνησε τα teasers ενόψει του επόμενου παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία αφού ένα μονοθέσιο που θα μπορούσε να είναι (αλλά δεν είναι) η W13.

H νέα σεζόν ξεκινά στις 20 Μαρτίου με το Grand Prix του Μπαχρέιν ενώ η παρθενική εμφάνιση των νέων μονοθεσίων στην πίστα, θα γίνει στις πρώτες δοκιμές εξέλιξης, που θα πραγματοποιηθούν 23 με 25 Φεβρουαρίου στην πίστα του Μονμελό, στη Βαρκελώνη.

Όλες οι ομάδες αναμένεται να παρουσιάσουν τα νέα τους «όπλα» από τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά. Έχουμε βλέπετε θεμελιώδεις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς και τα μονοθέσια θα αλλάξουν άρδην σε όψη. Στο περυσινό βρετανικό Grand Prix, η Formula 1 παρουσίασε ένα πρωτότυπο βασισμένο στο γενικότερο γράμμα του νόμου για το 2022.





Όμως αυτό δεν σημαίνει πως όλα τα μονοθέσια θα έχουν τη συγκεκριμένη εμφάνιση. Στο πρόσφατο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, ο τεχνικός υπεύθυνος της FIA Νικόλας Τομπάζης, ο άνθρωπος που καθόρισε το μέλλον του σπορ μέσω αυτών των κανονισμών, μας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε πολύ διαφορετικές επιλογές στο grid.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός είπε στο Gazzetta: «Αυτό που δείξαμε στο Σίλβερστον ήταν ένα show car. Μόνο σάρκα, δίχως οστά, δεν προοριζόταν για να αγωνιστεί. Ήταν ένα μοντέλο που δημιουργήθηκε για να δει το κοινό πως θα μοιάζουν εμφανισιακά τα μονοθέσια του 2022. Δεν θα είναι ακριβώς έτσι όσα θα δούμε στο grid. Θεωρώ πιθανό στο ξεκίνημα της σεζόν κάποιες ομάδες να έχουν βρει κάποια λύση που θα διαφέρει από τις ιδέες του ανταγωνισμού, ίσως να υπάρξουν αρκετές διαφορές στα μονοθέσια στο grid του Μπαχρέιν. Περιμένω ότι θα υπάρχουν διαφορετικές λύσεις τόσο στις αεροτομές όσο και στο βασικό αμάξωμα».

Έτσι λοιπόν, καθώς τα περιθώρια που αφήνουν οι νέοι κανονισμοί για να υπάρξουν λύσεις που θα κάνουν τη διαφορά είναι μικρά, προφανώς αυτό που έδειξε η Mercedes δεν είναι η W13. Είναι λίγο-πολύ μία εκδοχή του show car της F1, με έξυπνα διαφοροποιημένες πινελιές στις αεροτομές κι όχι μόνο και φυσικά, με σήμα το αστέρι στο ρύγχος.



Όπως στο ίδιο πνεύμα ήταν και η ευχητήρια κάρτα για τη νέα χρονιά, με κάτι... σαν το μονοθέσιο του 2022.

As 2021 comes to a close, we'd like to say a big thank you to our fans, team-mates and partners. We could not have done it without you. 🙏



Here's to a happy and healthy 2022, Team! ❤️ pic.twitter.com/cMjC5vaQuY