H Mercedes έβαλε μπρος το νέο μονοθέσιο (vid)

Οι πρωταθλητές ξεκίνησαν ήδη δουλειά με το «όπλο» τους για το πρωτάθλημα του 2022.

Παρότι έχουν περάσει μόλις μερικές ημέρες από το επεισοδιακό και αμφιλεγόμενο φινάλε του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2021, η Mercedes μας έδωσε ήδη μία πρώτη γεύση από το «θηρίο» της για το 2022!

Η γερμανική ομάδα κατέκτησε τον τίτλο στους κατασκευαστές – ήταν μάλιστα ο όγδοος συνεχόμενος, επίτευγμα που δεν έχει συμβεί ξανά στα 72 χρόνια ιστορίας της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και δεν δείχνει διατεθειμένη να παραδώσει τα σκήπτρα, άσχετα αν τη νέα σεζόν τα μονοθέσια αλλάζουν άρδην, εναρμονιζόμενα με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς του σπορ.

Η Mercedes έγινε λοιπόν η πρώτη ομάδα που μας έδωσε μία πρώτη γεύση από το τι έρχεται, με ένα video που περιλαμβάνει την πρώτη ενεργοποίηση της υβριδικής μηχανής στο πίσω μέρος της W13 όπως θα είναι το όνομα του επόμενου «ασημί βέλους».

Πέρα από τη… μελωδία του V6 Turbo, βλέπουμε τους εργαζόμενους στο Μπράκλεϊ που είναι η έδρα της γερμανικής ομάδας, να έχουν μαζευτεί για να παρακολουθήσουν την στιγμή-ορόσημο. Το οδηγικό δίδυμο των Λούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ είναι σε διακοπές ενώ εξ αποστάσεως, μέσω κινητού, παρακολουθεί και την ενεργοποίηση της υβριδικής μηχανής ο επικεφαλής αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Mercedes, Τότο Βολφ.

A new era of @F1 starts right here… 👊



Firing up our 2022 F1 car for the first time - the W13 is ALIVE. 🤩 pic.twitter.com/fphuaVp2dI