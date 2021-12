WRC: O Σεμπαστιέν Λεμπ επιστρέφει

Ο Σεμπαστιέν Λεμπ θα επιστρέψει στο WRC το 2022 για λογαριασμό της M-Sport Ford με το νέο Puma Rally1 Hybrid.

O 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WRC, Σεμπαστιέν Λεμπ, θα πραγματοποιήσει την επιστροφή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα ράλι το 2022. Ο Γάλλος υπέγραψε συμβόλαιο με την M-Sport Ford που προς ώρας είναι αποκλειστικά για τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν στο Μόντε Κάρλο.

Οι φήμες περί επιστροφής του Λεμπ στο WRC είχαν οργιάσει, καθώς ο Γάλλος είχε πραγματοποιήσει δοκιμές με το νέο Ford Puma Rally1 Hybrid στην Ισπανία και στη Γαλλία. Έτσι, ο πολυπρωταθλητής θα τεθεί αντιμέτωπος με τον συμπατριώτη του, Σεμπαστιέν Οζιέ, που θα αγωνιστεί επίσης για λογαριασμό της Toyota στο Ράλι Μόντε Κάρλο.

Προς το παρόν είναι άγνωστο αν ο Λεμπ θα συνεχίσει και σε επόμενους αγώνες στο WRC. Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε με πλήρη συμμετοχή ήταν το 2012 με τη Citroen. Έκτοτε πραγματοποιούσε περιστασιακές συμμετοχές με το Γάλλο κατασκευαστή, ενώ τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν με τη Hyundai. Τελευταίος αγώνας που έτρεξε ο 47χρονος θρύλος του WRC ήταν το φετινό Ράλι Τουρκίας.

Ο Λεμπ δήλωσε για την επιστροφή του στο WRC: «Είναι πολύ ωραίο που θα δουλέψω με την M-Sport. Είναι μια πολύ επαγγελματική ομάδα που ξέρει να κατασκευάζει αγωνιστικά. Από την αρχή της καριέρας μου μαχόμουν ενάντια στη Ford, αλλά πάντα γνώριζα τον Μάλκολμ Ουίλσον ως έναν άνθρωπο που ήταν μέσα στην ομάδα και είχε πάθος. Πάντα είχαμε καλές σχέσεις. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το Μόντε Κάρλο, θα είναι ενδιαφέρουσα πρόκληση».

Hear from the himself, @SebastienLoeb on why he decided to join M-Sport and how it happened!#MSPORTERS #Ford #FordRally #FordPerformance #Rally #Rally1 #WRC #Loeb