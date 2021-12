Η οικογένεια Σουμάχερ έχει μόνο αγάπη για τον Ζαν Τοντ

Ο Γάλλος άφησε τον προεδρικό θώκο της FIA και τυχαίνει καθολικής αναγνώρισης.

Μετά από 12 χρόνια θητείας στον προεδρικό θώκο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, ο Ζαν Τοντ παρέδωσε τη σκυτάλη στον Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ. Και το τέλος αυτού του δρόμου, ενός δρόμου που είχε ως σταθερό προορισμό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, σημαδεύτηκε από πολλά μηνύματα του έργου του Γάλλου.

Σε αυτή τη ξεχωριστή αλλαγή σελίδας για τον 75χρονο, δεν θα μπορούσε να μείνει σιωπηλή η οικογένεια Σουμάχερ. Οι δεσμοί τους είναι γνωστοί, είναι ένας από τους ελάχιστους που έχουν πρόσβαση στον άτυχο Μίκαελ, που τον επισκέπτονται ανά τακτά διαστήματα, που χαίρει της εμπιστοσύνης της οικογένειας.

Άλλωστε, ως «οικογένεια» τον αντιμετωπίζουν μετά από την κοινή πορεία του Ζαν με τον Μίκαελ, που πήραν τη Scuderia Ferrari από μία από τις πιο μαύρες περιόδους της ιστορίας της και την εξέλιξαν σε μία πραγματική αυτοκρατορία που σάρωσε τα πάντα την περίοδο 2000-2004.







Μη ξεχνάτε πως ακόμα και στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση ως Πρόεδρος, στο FIA Gala προ μερικών ημερών, ο Γάλλος δεν παρέληψε να αναφερθεί στον αγαπημένο του φίλο και το πόσο θα ήθελε να είναι και εκείνος παρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, στους επίσημους λογαριασμούς του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στα social media, δημοσιεύτηκε το παρακάτω μήνυμα:

«Γιορτάζουμε τον άνθρωπο που πάντα είχε ένα όραμα και μία σπουδαία καρδιά. Ζαν, άφησες το στίγμα στου στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και είσαι πηγή έμπνευσης για πολλούς ανθρώπους ανά τον κόσμο, χάρη στη μάχη σου για την οδική ασφάλεια. Είμαστε περήφανοι που σε έχουμε στο πλευρό μας. Αγάπη από όλη την οικογένεια Σουμάχερ».



Celebrating a man who has always had a vision and a great heart. Jean, you made your mark in the world of motorsport and you are an inspiration for many around the world in your fight for road safety. We are proud to have you at our side. Love from the entire Schumacher family pic.twitter.com/pCBsjue2ae