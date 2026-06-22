Στις θεωρίες συνωμοσίας των social media απάντησε η Mercedes-AMG, ξεκαθαρίζοντας γιατί η εύνοια σε έναν από τους δύο οδηγούς της δεν βγάζει νόημα.

Η Mercedes-AMG είναι αναμφίβολα η ομάδα-σημείο αναφοράς για το 2026 στη Formula 1 έως τώρα. Το μεγαλύτερο μέρος του grid να αδυνατεί να ακολουθήσει τον ρυθμό που επιβάλλουν οι Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ.

Ωστόσο, η εσωτερική μάχη των δύο οδηγών έχει αρχίσει να τροφοδοτεί έντονη παραφιλολογία. Παρά το γεγονός ότι πολλοί περίμεναν τον Ράσελ να έχει τα ηνία στην αρχή της σεζόν, μια σειρά από προβλήματα αξιοπιστίας τον έχουν περιορίσει στην 3η θέση της βαθμολογίας οδηγών, 50 ολόκληρους βαθμούς μακριά από τον νεαρό teammate του, ο οποίος ηγείται του πρωταθλήματος.

Στο Μπράκλεϊ έχουν επιλέξει να αφήσουν τους δύο πιλότους να αγωνίζονται ελεύθερα, δίχως να έχει επιβάλλει για την ώρα εντολές. Αυτό ήταν εμφανές στη Βαρκελώνη, αλλά ιδίως στον Καναδά, όπου οι δύο οδηγοί έδωσαν εντυπωσιακές μάχες σε Αγώνα Σπριντ και Grand Prix. Στα social media ωστόσο οι κατηγορίες περί εύνοιας του Αντονέλι έναντι του Ράσελ από τη γερμανική ομάδα.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Μία λέξη που είναι ξένη στη Mercedes

Θέση σε αυτή τη συζήτηση πήρε ο τεχνικός διευθυντής της Mercedes, Τζέιμς Άλισον, ο οποίος απέρριψε κατηγορηματικά αυτές τις θεωρίες, τονίζοντας πως η έννοια της εύνοιας προς έναν οδηγό δεν υφίσταται μέσα στο DNA μιας ομάδας της Formula 1.

«Αμφιβάλλω αν αυτό θα κλείσει τα στόματα μια και καλή, επειδή ο κόσμος είναι πολύ δεμένος με τους οδηγούς που υποστηρίζει και θέλει να τους βλέπει να υπερισχύουν έναντι όλων των άλλων. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι, αν θέλατε ποτέ να καταλάβετε πώς λειτουργεί η ψυχολογία μας, θα έπρεπε να έρθετε να εργαστείτε σε μια ομάδα. Αν ήσασταν αρκετά τυχεροί να το κάνετε αυτό, θα αφομοιώνατε αμέσως την κουλτούρα της. Θα καταλαβαίνατε πόσο απόλυτα ξένη είναι αυτή η σκέψη για οποιονδήποτε μέσα στην ομάδα. Όταν το ακούμε, είναι σαν να μας μιλούν σε άλλη γλώσσα. Είναι ένα επιχείρημα στο οποίο δεν μπορείς να κερδίσεις, επειδή οι δύο πλευρές είναι εντελώς αποκομμένες η μία από την άλλη. Είναι προς το συμφέρον όλων μας να προοδεύουν και οι δύο οδηγοί μας», δήλωσε ο Βρετανός.

Το κυνήγι των κατασκευαστών και το οικονομικό κίνητρο

Ο Άλισον έδωσε μια πολύ ρεαλιστική διάσταση στο γιατί η Mercedes παραμένει ουδέτερη στην εσωτερική μάχη. Ο πολύπειρος τεχνικός εξήγησε ότι η προτεραιότητα της ομάδας συνδέεται άμεσα με το πρωτάθλημα των κατασκευαστών, το οποίο κρίνει και τα οικονομικά οφέλη.

«Στην πραγματικότητα, είμαστε αμφίθυμοι για το ποιος από τους δύο είναι καλύτερος από τον άλλον. Θέλουμε το 1-2 σε κάθε αγώνα και δεν μας νοιάζει η σειρά. Κι αυτό γιατί το βασικό μας πρωτάθλημα είναι αυτό των Κατασκευαστών. Παραδόξως, δεν είναι το Πρωτάθλημα Οδηγών. Αν είμαστε αρκετά τυχεροί να κερδίσουμε κάποιο μπόνους, αυτό βασίζεται στη θέση μας στους Κατασκευαστές, όχι στους Οδηγούς, δεν παίρνουμε τίποτα γι' αυτό. Επομένως, όλα όσα μας ενδιαφέρουν είναι προσανατολισμένα στους Κατασκευαστές και η εύνοια δεν βγάζει κανένα νόημα σε αυτό το πλαίσιο», διευκρίνισε ο Άλισον.

Ο μόνος τρόπος για να παρέμβει η Mercedes υπέρ του ενός οδηγού είναι αν οι μαθηματικές πιθανότητες αλλάξουν δραματικά στο τέλος της χρονιάς, όπως εξηγεί ο Άλισον.

«Το μόνο σημείο στο οποίο θα αρχίζαμε να έχουμε άποψη είναι αν ένας οδηγός είναι πλέον μαθηματικά ανίκανος να κερδίσει το πρωτάθλημα και ο άλλος βρίσκεται σε μάχη με οδηγό άλλης ομάδας. Σε εκείνο το σημείο, η ομάδα έχει κατά κάποιο τρόπο το δικαίωμα να έχει γνώμη, αλλά μέχρι τότε, θέλουμε απλώς και οι δύο παίκτες μας να βρίσκονται ακριβώς εκεί ψηλά, σε κάθε μακρινό αγώνα».

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.