Στον εντός έδρας αγώνα της η Red Bull Racing αναμένεται να παρουσιάσει μια σειρά από αναβαθμίσεις, καθώς δεν θέλει να μείνει πίσω από τον ανταγωνισμό.

Το Grand Prix της Αυστρίας ήταν ανέκαθεν ένα ξεχωριστό τριήμερο για τη Red Bull Racing, όμως η φετινή στάση στο Red Bull Ring κουβαλά μια ιστορική σημασία που δεν μοιάζει με καμία προηγούμενη. Βρισκόμενη στην 4η θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών, 173 βαθμούς πίσω από τη Mercedes-AMG, φτάνει στο Σπίλμπεργκ με την ανάγκη να αποδείξει πολλά, έχοντας ωστόσο στη φαρέτρα της ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων.

Ο Μαξ Φερστάπεν έχει πανηγυρίσει πέντε νίκες στη συγκεκριμένη πίστα (τέσσερις στο GP Αυστρίας και μία στο GP Στυρίας), γεγονός που καθιστά το σιρκουί ένα από τα πιο ισχυρά «προπύργια» της ομάδας. Παρόλα αυτά, το ξεκίνημα της σεζόν δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Η RB22 δεν έχει καταφέρει να ακολουθήσει τον ρυθμό της Mercedes, η οποία έχει κυριαρχήσει στη νέα εποχή της Formula 1. H ομάδα ωστόσο που κατάφερε να τη σταματήσει στη Βαρκελώνη ήταν η Scuderia Ferrari με τον Λιούις Χάμιλτον.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η αναγκαία αναβάθμιση της Αυστρίας

Για να αντιστραφεί το κλίμα, οι «ταύροι» θα παρουσιάσουν στην Αυστρία το δεύτερο μεγάλο πακέτο εξέλιξης της RB22 για φέτος. Η πρώτη αναβάθμιση στο Μαϊάμι περιλάμβανε επανασχεδιασμό των sidepods και μέτρα μείωσης του βάρους του μονοθεσίου.

Ο πρωταρχικός στόχος αυτή τη φορά είναι να χαθούν και τα τελευταία πλεονάζοντα κιλά, ώστε η RB22 να πέσει στο ελάχιστο όριο των 768 κιλών (ή πολύ κοντά σε αυτό), σε συνδυασμό με μια σειρά από αεροδυναμικές βελτιώσεις.

Ο επικεφαλής της ομάδας του Μίλτον Κινς, Λοράν Μεκίς, εμφανίστηκε συγκρατημένος στις προσδοκίες του, επιλέγοντας τον δρόμο του ρεαλισμού.

«Το επόμενο πακέτο αναβαθμίσεών μας θα φτάσει στην Αυστρία. Πρόκειται για κάτι σημαντικό και η ομάδα στο Μίλτον Κινς εργάζεται πραγματικά σκληρά για να το πετύχει. Δεν έχουμε όμως καμία αμφιβολία ότι, ακόμη και όταν παρουσιάσουμε αυτά τα νέα στοιχεία, δεν θα είναι αρκετά. Επομένως, θα χρειαστούμε και άλλες αναβαθμίσεις για να βελτιωθούμε περαιτέρω», δήλωσε ο Μεκίς.

Το έργο της Red Bull Racing θα είναι πολύ δύσκολο, καθώς είναι ο μόνος κατασκευαστής που δεν θα έχει δικαίωμα εξέλιξης του κινητήρα της στο 2026 μέσω του μηχανισμού ADUO. Αεροδυναμικά το μονοθέσιο υστερεί, με τους Μαξ Φερστάπεν και Ίσακ Χατζάρ να μιλούν ιδιαίτερα πεσιμιστικά για τις δυνατότητες της RB22.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.