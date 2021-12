Ο Τοντ αποτίει φόρο τιμής στον Μίκαελ Σουμάχερ (vid)

Ο Ζαν Τοντ, στην τελευταία του ημέρα ως πρόεδρος της FIA, αναφέρθηκε στο θρύλο της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ με μια συγκινητική ομιλία.

Το ετήσιο γκαλά της FIA που διεξήχθη στο Παρίσι ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 16 Δεκεμβρίου, και ήταν μια γιορτή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι πρωταθλητές παρέλαβαν τα τρόπαιά τους σε μια λαμπερή βραδιά, με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing να σηκώνει για πρώτη φορά στην καριέρα του τρόπαιο του πρωταθλητή.

Η εκδήλωση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία όμως για τον Ζαν Τοντ. Αυτή ήταν η τελευταία ημέρα του Γάλλου στην προεδρία της FIA, ο οποίος ανέλαβε το ρόλο αυτόν το 2009. Στις 17 Δεκεμβρίου του 2021 πραγματοποιούνται οι εκλογές για το νέο πρόεδρο, με τους Μοχάμεντ Μπεν Σαλουγέμ και Γκρέιαμ Στόκερ να είναι οι υποψήφιοι.

Στην ομιλία του ο Ζαν Τοντ ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον Μίκαελ Σουμάχερ, με τους δύο να έχουν συνεργαστεί για 10 χρόνια στη Ferrari.

«Θέλω να είμαι ειλικρινής, μου λείπει πολύ ο Μίκαελ. Είναι μέρος της ζωής μου και θα είναι για πάντα. Έχουμε χτίσει τόσα πράγματα μαζί διότι έχουμε υποφέρει μαζί και αυτό μας έκανε δυνατότερους. Πριν 12 χρόνια θυμάμαι πως κάθε υποψήφιος για την προεδρία μπορούσε να έχει μαζί του 6 άτομα να τον στηρίξουν στις εκλογές. Θυμάμαι πως είχα τρεις μαζί μου, τη γυναίκα μου, το γιο μου και τον Μίκαελ. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έχουν περάσει 12 χρόνια πια, ήταν μια μεγάλη περίοδος. Ο τρόπος που έκανα τη δουλειά αυτή ήταν πολύ απαιτητικός. Είναι πολύ καλό για την FIA που θα έχει νέο αίμα στην προεδρία. Αφήνω πίσω μου μια φοβερή ομάδα που θα συνεχίσει να αποδίδει μαζί με τη νέα. Είμαι ευλογημένος. Αγαπώ το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Θα συνεχίσω να ακολουθώ το μηχανοκίνητο αθλητισμό», είπε ο Τοντ στην εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια του γκαλά της FIA, o Ζαν Τοντ παρέλαβε για δώρο τα κράνη όλων των οδηγών που αγωνίστηκαν στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

An amazing surprise by the @F1 drivers to receive their helmets. It is a testimony for my tireless engagement to improve safety. Many thanks to them and to my friend Stefano Domenicali who made that happen #FIAPrizeGiving2021 pic.twitter.com/2T9jNYl5CK