Μία ριζοσπαστική ιδέα που θα άλλαζε ριζικά την εικόνα της Formula 1 έθεσε ο Κάρλος Σάινθ και δίνει μια νέα διάσταση στη σχέση οδηγού και ομάδας.

Η βασική συνταγή της Formula 1 παραμένει αναλλοίωτη από την ίδρυσή της, το 1950, με το παγκόσμιο πρωτάθλημα να χωρίζεται σε δύο σκέλη, οδηγών και κατασκευαστών. Παρά τις μικρές αλλαγές που έχουν γίνει κατά καιρούς στα συστήματα βαθμολόγησης ή στα format των κατατακτήριων δοκιμών.

Οι ιδέες, ωστόσο, είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο στον κόσμο της Formula 1. O Κάρλος Σάινθ της Williams, ο οποίος εκτελεί και χρέη προέδρου του συνδέσμου των οδηγών (GPDA), άνοιξε τα χαρτιά του στη ισπανικό Mundo Deportivo, παρουσιάζοντας ένα ριζοσπαστικό πλάνο που ανατρέπει πλήρως το κατεστημένο των paddock.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Μία ιδέα δίχως προηγούμενο

Ο Σάινθ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την ιδέα του «ελαφρώς τρελή», παραδεχόμενος πως είναι η πρώτη φορά που την εκφράζει σε εκπροσώπους του Τύπου, καθώς γνωρίζει καλά πόσο δύσκολο είναι να γίνει πραγματικότητα.

«Έχω μια ελαφρώς τρελή ιδέα, την οποία νομίζω ότι δεν έχω αναφέρει ποτέ ξανά στον Τύπο. Δεν είμαι καν σίγουρος αν πρέπει να την πω. Πάντα φανταζόμουν μια Formula 1 όπου οι κατασκευαστές και οι οδηγοί θα είναι διαχωρισμένοι. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ, έτσι δεν είναι; Έχω όμως στο μυαλό μου ένα πρωτάθλημα με 20 αγώνες, όπου κάθε οδηγός θα τρέχει από δύο αγώνες με το μονοθέσιο κάθε ομάδας. Έτσι, ο οδηγός θα αποτελεί κομμάτι της F1 και όχι μιας συγκεκριμένης ομάδας. Θα είναι ένας "πελάτης" που προσλαμβάνεται από τη Formula 1 για να οδηγεί τα μονοθέσια», εξήγησε ο Ισπανός.

Ίσες ευκαιρίες για όλους και ξεκάθαροι τίτλοι

Το συγκεκριμένο σενάριο θα άλλαζε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το μεταγραφικό παζάρι και την εξέλιξη των οδηγών, αφού όλοι οι αθλητές θα περνούσαν από τα cockpit όλων των κατασκευαστών κατά τη διάρκεια μιας αγωνιστικής σεζόν.

«Με αυτόν τον τρόπο, θα είχα την ευκαιρία να τρέξω σε δύο αγώνες με τη Williams, δύο με τη Mercedes, δύο με τη Ferrari... Όλοι οι οδηγοί θα είχαν ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες να κατακτήσουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αυτό θα ήταν ένα πραγματικό Πρωτάθλημα Οδηγών. Παράλληλα, οι βαθμοί που θα κέρδιζες για την εκάστοτε ομάδα θα μετρούσαν στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Έτσι, θα διαχωρίζονταν πλήρως οι ομάδες από τους οδηγούς, έχοντας ένα αυθεντικό Πρωτάθλημα Οδηγών και ένα αυθεντικό Πρωτάθλημα Κατασκευαστών», συμπλήρωσε ο Σάινθ.

Μια τέτοια πρόταση θα προκαλούσε αναμφίβολα τους μεγαλύτερους τριγμούς στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Βέβαια αυτή η ιδέα δεν συνάδει με την πραγματικότητα της Formula 1 ή οποιασδήποτε μορφής αγώνων του σήμερα.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.