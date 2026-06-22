Η εκδίκηση του Χάμιλτον απέναντι στην ξεδιαντροπιά του οπαδισμού

Ο Λούις Χάμιλτον παραδίδει μαθήματα ανωτερότητας, αναγκάζοντας τους Τιφόζι να προσκυνήσουν εκείνον που κάποτε έβριζαν χυδαία.

Ο Λούις Χάμιλτον, στη δεύτερη χρονιά του πλέον ως οδηγός της Scuderia Ferrari, ζει μια πραγματικότητα που αποτελεί το πιο τρανταχτό, ζωντανό μνημείο οπαδικής υποκρισίας. Οι εξέδρες παραληρούν σε κάθε του πέρασμα, τα καπέλα και οι μπλούζες με το «44» γίνονται ανάρπαστα και το ιταλικό κοινό τον αποθεώνει σαν επίγειο θεό. Για όποιον όμως διαθέτει μνήμη που ξεπερνά αυτήν του χρυσόψαρου, η εικόνα αυτή προκαλεί μια βαθιά, ειρωνική αντίδραση, που πλησιάζει στην αηδία. Ο άνθρωπος που σήμερα λατρεύεται στην Ιταλία, ήταν για σχεδόν δύο δεκαετίες ο πιο μισητός, ο πιο λοιδορημένος και ο πιο αδικημένος αθλητής στα μάτια της ίδιας ακριβώς εξέδρας.

Το «κόκκινο πλυντήριο» του Μαρανέλο

Αυτή η απότομη στροφή 180 μοιρών απογυμνώνει πλήρως τη σαπίλα του τυφλού οπαδισμού. Αποδεικνύει ότι για τη μάζα, η αξία, η προσωπικότητα και η ιστορία ενός οδηγού δεν έχουν καμία απολύτως σημασία αν δεν συνοδεύονται από το «σωστό» έμβλημα. Η ανάγκη για τη νίκη είναι τόσο εγωιστική και πρωτόγονη, που μπορεί να καταπιεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο κάθε ίχνος αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας. Ο Χάμιλτον δεν άλλαξε ως άνθρωπος, ούτε έγιναν ξαφνικά αποδεκτές οι ιδιαιτερότητές του. Αυτό που άλλαξε είναι η «φανέλα» του. Από «εχθρός» έγινε «δικός μας» και στην αρένα των σπορ, ο «δικός μας» ξεπλένεται αυτόματα, όσο κι αν τον είχαμε αναθεματίσει στο παρελθόν.

Από τον ρατσιστικό έμετο στην οπαδική αμνησία

Και το παρελθόν για το οποίο συζητάμε δεν ήταν μια απλή, υγιής αθλητική κόντρα. Ήταν γεμάτο σκοτάδι και φανατισμό. Όταν ο Λούις Χάμιλτον εμφανίστηκε στη Formula 1, ένας νεαρός, ταλαντούχος μαύρος οδηγός που τολμούσε να εκθέσει την καθεστηκυία τάξη και να στερήσει τίτλους από τη Ferrari, η εξέδρα αντέδρασε με τον πιο χυδαίο τρόπο. Το αποκορύφωμα ήταν οι χειμερινές δοκιμές στη Βαρκελώνη το 2008, όταν «οπαδοί» με βαμμένα μαύρα πρόσωπα και ρατσιστικά συνθήματα προσπάθησαν να τον ισοπεδώσουν ανθρώπινα. Οι εκκωφαντικές αποδοκιμασίες και τα γιουχαΐσματα στο βάθρο της Μόντσα, στα χρόνια της κυριαρχίας του, δεν είχαν να κάνουν με τα χρονόμετρα, αλλά με ένα βαθύ, συστημικό κόμπλεξ απέναντι σε έναν αντίπαλο που τους νικούσε πειστικά μέσα στην πίστα.

Η μεγαλύτερη νίκη

Σήμερα, όλος αυτός ο ρατσιστικός και οπαδικός έμετος έχει θαφτεί βολικά κάτω από το χαλί της σκοπιμότητας. Οι ίδιοι άνθρωποι που τον έβριζαν και του πετούσαν μπανάνες, σήμερα αναγκάζονται να «γλείφουν εκεί που έφτυναν» για χάρη μιας νίκης και μιας προσδοκίας πρωταθλήματος. Κι αυτή ακριβώς είναι η μεγαλύτερη, η πιο εμφατική εκδίκηση του Λούις Χάμιλτον: δεν τους νίκησε απλώς στην πίστα - τους υποχρέωσε να γονατίσουν μπροστά του, να καταπιούν τη χολή τους και να υποταχθούν.

Το κερασάκι στην τούρτα αυτής της επικράτησης είναι η αρχοντική του ανωτερότητα. Πατάει το κουμπί στον ασύρματο και φωνάζει με νόημα «Grazie ragazzi» και «Forza Ferrari», εκεί που θα είχε κάθε δικαίωμα να τους απαντήσει με άλλες λέξεις που αρχίζουν από «F». Επιλέγει να τους ισοπεδώσει με ευγένεια, αφήνοντάς τους γυμνούς να πανηγυρίζουν την ίδια τους την ξεδιαντροπιά. Και αυτός ο ηθικός θρίαμβος είναι μια νίκη σαφώς μεγαλύτερη από όλα τα πρωταθλήματα που μπορεί να φέρει στο Μαρανέλο.

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