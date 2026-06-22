Ημερίδα οδικής ασφάλειας στη Γλυφάδα από το «StAr, Ίδρυμα Άρη Σταθάκη», την Autovision και την Spanos Luxury.

Μια σπουδαία βιωματική δράση για την οδική παιδεία πραγματοποιήθηκε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας, με την υποστήριξη των Autovision και Spanos Luxury.

Η καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας από την παιδική ηλικία αποτελεί το σημαντικότερο θεμέλιο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, μια εξαιρετικά σημαντική και πρωτοποριακή δράση για την ασφάλεια μικρών και μεγάλων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και την ενεργή υποστήριξη των εταιρειών Autovision και Spanos Luxury.

Την υλοποίηση της δράσης ανέλαβε το «StAr, Ίδρυμα Άρη Σταθάκη για την Οδική Ασφάλεια», με βασικό στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη. Με την εκδήλωση αυτή, το Ίδρυμα τίμησε με ουσιαστικό τρόπο τη μνήμη και το έργο του Άρη Σταθάκη, λίγες ημέρες πριν από την επέτειο της απώλειάς του, μεταδίδοντας τις αξίες του στις επόμενες γενιές.

Βιωματική μάθηση για παιδιά και ανοιχτός διάλογος με τους γονείς

Τα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο εξειδικευμένο πρόγραμμα «ΆριΣτα 10». Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, προσομοιώσεις και πρακτικές ασκήσεις, οι μικροί μαθητές έμαθαν πώς να κινούνται με ασφάλεια στους δρόμους της πόλης, να αναγνωρίζουν τα σήματα οδικής κυκλοφορίας και να προστατεύουν τον εαυτό τους είτε ως πεζοί, είτε ως επιβάτες, αλλά και ως οδηγοί ποδηλάτων και πατινιών.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ειδική ενημερωτική ενότητα για τους γονείς και κηδεμόνες. Οι μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με ειδικούς για την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων, αναλύοντας τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η δική τους οδηγική συμπεριφορά ως πρότυπο για τα παιδιά. Μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο, επιλύθηκαν απορίες για τις καθημερινές μετακινήσεις στον αστικό ιστό.

Ελληνική καινοτομία και χρήσιμα δώρα

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι παρευρισκόμενοι ήρθαν σε επαφή και με τη σύγχρονη μικροκινητικότητα. Η Spanos Luxury παρουσίασε το νέο ηλεκτρικό scooter NOOS, ένα δίτροχο που σχεδιάστηκε από Έλληνες μηχανικούς και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, στοχεύοντας στις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης.

Επιπλέον, με την υποστήριξη της Autovision, του μεγαλύτερου δικτύου ΙΚΤΕΟ στην Ελλάδα, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν αναμνηστικά χρηστικά δώρα, ενώ στα παιδιά διανεμήθηκε ειδικό έντυπο εκπαιδευτικό υλικό.

Η επιτυχία της εκδήλωσης βασίστηκε στη θερμή ανταπόκριση της διεύθυνσης του σχολείου, των εκπαιδευτικών, των εθελοντών και φυσικά των ίδιων των γονέων που απέδειξαν ότι η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους.