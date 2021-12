Φερστάπεν: Ενθουσιασμένος με την pole `

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν αυτός που πανηγύρισε την pole position στο GP Άμπου Ντάμπι και έχει το προβάδισμα για τον αυριανό τελικό.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2021 ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο, με τις κατατακτήριες δοκιμές του GP Άμπου Ντάμπι να μας χαρίζουν ένα εντυπωσιακό φινάλε. Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε τη 10η pole position της σεζόν με έναν εξαιρετικό χρόνο.

Ο Ολλανδός άφησε τρία ολόκληρα δέκατα πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον της Mercedes, έχοντας και τη βοήθεια του slipstream από τον teammate του, Σέρτζιο Πέρεζ. Με την 1η θέση, ο οδηγός της Red Bull Racing έχει το προβάδισμα για τον αυριανό αγώνα, όπου θα προσπαθήσει να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, ο Φερστάπεν δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του για την pole position: «Είμαι τρομερά χαρούμενος με την pole position. Νιώθω καταπληκτικά, είναι ένα τρομερό συναίσθημα. Το θέλαμε πολύ από την αρχή αυτό, αλλά ποτέ δεν είναι εύκολο, να πω την αλήθεια. Ειδικά με τη φόρμα που έχει η Mercedes στους τελευταίους αγώνες, περιμέναμε να είναι δύσκολοι αντίπαλοι».

Ο Φερστάπεν ισοβαθμεί με τον Λιούις Χάμιλτον στη βαθμολογία των οδηγών έχοντας 369,5 βαθμούς. Εκτός από τη μάχη των δύο, υπάρχει κι αυτοί στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, με τη Mercedes να έχει προβάδισμα 28 βαθμών έναντι της Red Bull Racing.

Δείτε παρακάτω τα τελευταία δευτερόλεπτα των κατατακτήριων δοκιμών.

On pole for the final race of an incredible season



What a lap from @Max33Verstappen!#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/H9XQdyXBGq