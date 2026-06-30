Τέλος εποχής στην εργοστασιακή ομάδα της Yamaha, καθώς από το 2027 θα έχει νέο οδηγό δίδυμο στο πρωτάθλημα του MotoGP.

Τίτλοι τέλους πέφτουν σε μια ολόκληρη εποχή για την εργοστασιακή ομάδα της Yamaha στο MotoGP. Με μια λιτή αλλά γεμάτη νόημα ανακοίνωση, η ιαπωνική εταιρεία γνωστοποίησε ότι οι Φάμπιο Κουαρταραρό και Άλεξ Ρινς θα ολοκληρώσουν την κοινή τους πορεία με την Yamaha MotoGP Team με το κλείσιμο της σεζόν του 2026.

Τέλος εποχής

Η αποχώρηση του Κουαρταραρό σηματοδοτεί το τέλος μιας άκρως επιτυχημένης διαδρομής που ξεκίνησε το 2019. Ο Γάλλος αναβάτης εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους απόλυτους πρωταγωνιστές του σπορ πάνω στην M1, χαρίζοντας στην ομάδα 11 νίκες, 32 παρουσίες στο βάθρο και, φυσικά, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2021. Πέρα από τα εντυπωσιακά στατιστικά, ο «El Diablo» αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους φίλους των δύο τροχών για τον αυθεντικό του χαρακτήρα και το πάθος που έδειχνε μέσα και έξω από τις πίστες.

Από την άλλη πλευρά, ο Άλεξ Ρινς εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας το 2024, φέρνοντας μαζί του τεράστια εμπειρία και αποδεδειγμένη οδηγική αξία. Παρά το μικρότερο διάστημα παραμονής του, η συνεισφορά του Ισπανού κρίθηκε καθοριστική από τους ανθρώπους του Ιβάτα, καθώς η τεχνική του αντίληψη βοήθησε σημαντικά στην εξέλιξη της μοτοσυκλέτας και στη συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ομάδας.

«Η Yamaha εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη τόσο στον Φάμπιο όσο και στον Άλεξ για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τα επιτεύγματά τους, και τους εύχεται ό,τι καλύτερο για τα μελλοντικά τους βήματα», αναφέρει η επίσημη τοποθέτηση του κατασκευαστή.

CONFIRMED: Fabio Quartararo and @Rins42 will part ways with Yamaha at the end of the season ✅#MotoGP pic.twitter.com/K3gGhbL33Q June 30, 2026

Οι επόμενοι αναβάτης της Yamaha

Η φετινή Silly Season του MotoGP είναι ένα κοινό μυστικό για όλους τους εμπλεκόμενους. Η απόφαση της Yamaha να πάρει διαζύγιο και από τον Κουαρταραρό και από τον Ρινς δεν είναι έκπληξη στο paddock του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Από το 2027 η ιαπωνική ομάδα θα έχει νέους αναβάτες. Σε ρόλο ηγέτη αναμένεται να δούμε τον πρωταθλητή του 2024, Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος θα αποχωρήσει από την Aprilia στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Δίπλα του στη νέα εποχή του MotoGP θα έχει τον νεότερο νικητή Grand Prix του πρωταθλήματος, Άι Ογκούρα, ο οποίος θα αποκτήσει εργοστασιακό στάτους.