Για την εντυπωσιακή μάχη που είχε με τον Μαξ Φερστάπεν στο Red Bull Ring μίλησε ο Λιούις Χάμιλτον, τονίζοντας πως τη διασκέδασε ιδιαίτερα.

Μετά την μεγάλη τους μάχη στον Καναδά, οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν μονομάχησαν στο Red Bull Ring, με τους δύο να προσφέρουν έντονο θέαμα. Αυτή τη φορά νικητής βγήκε ο Ολλανδός, ο οποίος πήρε τη δεύτερη θέση, τερματίζοντας 1,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, Τζορτζ Ράσελ.

Αντιθέτως, ο Χάμιλτον τερμάτισε στην 5η θέση, με την απόδοση του μονοθεσίου να είναι κατώτερη από αυτή των Mercedes και Red Bull, μην έχοντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο.

Η μάχη δύο πρωταθλητών

Η μάχη των Χάμιλτον και Φερστάπεν ξεκίνησε στον 11ο γύρο στη στροφή 3, με τον Ολλανδό να περνάει μπροστά. Όμως ο Χάμιλτον αντεπιτέθηκε και ξαναπέρασε μπροστά, ενώ στις στροφές 6 και 7 βρέθηκαν πλάι-πλάι, με τον οδηγό της Red Bull Racing να υποχωρεί. Ο Χάμιλτον μετά το τέλος του αγώνα ρωτήθηκε σχετικά με τη μάχη που έδωσε με τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Βρετανός παρότι βγήκε χαμένος, παραδέχθηκε πως διασκέδασε ιδιαίτερα τις στιγμές ρόδα με ρόδα που είχαν.

«Ήταν υπέροχα, είχε πολύ πλάκα. Βγήκε εκτός πίστας ενώ ήταν από την εξωτερική. Δεν περιμένεις να περάσεις από την εξωτερική έναν πρωταθλητή. Ούτε εγώ θα περίμενα να τον προσπεράσω από την εξωτερική στο συγκεκριμένο σημείο και να κρατήσω τη γραμμή μου. Ήταν πίσω στο apex και επομένως έπρεπε να είχε υποχωρήσει. Του άφησα ακριβώς όσο χώρο χρειαζόταν», δήλωσε ο οδηγός της Scuderia.

Η οπτική του Φερστάπεν

Ο Φερστάπεν δεν ήταν χαρούμενος από την αποτυχημένη πρώτη προσπάθεια να περάσει τον Χάμιλτον. Μάλιστα στον ασύρματο κάλεσε τους αγωνοδίκες να δώσουν ποινή στον οδηγό της Ferrari, όμως το μεταξύ τους συμβάν δεν εξετάστηκε.

Μετά τον αγώνα σε δηλώσεις του ο Φερστάπεν δήλωσε για τη μάχη του με τον Χάμιλτον: «Μείωνα τη διαφορά ακόμα και μετά τις μάχες που είχα με τον Λιούις. Ήταν ωραία, αλλά φυσικά μας έκανε να χάσουμε αρκετό χρόνο».

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