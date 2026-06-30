LinkΤour ALUMI: There's a new kid in town

Η νέα, πολλά υποσχόμενη πρόταση αστικής ηλεκτρικής μικροκινητικότητας έχει αμάξωμα από αλουμίνιο, δύο κατηγορίες επιδόσεων και τιμή εκκίνησης κάτω από τις 9.000 ευρώ.

Η αγορά της αστικής μικροκινητικότητας στην Ελλάδα αποκτά έναν νέο παίκτη, καθώς πραγματοποιήθηκε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα η επίσημη παρουσίαση του αμιγώς ηλεκτρικού LinkTour ALUMI. Το μοντέλο εισάγεται στη χώρα μας από τη FMS Group και η εμπορική του διάθεση θα πραγματοποιείται αρχικά μέσω επιλεγμένων σημείων του δικτύου του Ομίλου Συγγελίδη σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με προοπτική μελλοντικής επέκτασης και στην περιφέρεια.

Από πλευράς διαστάσεων, το ALUMI τοποθετείται στον πυρήνα των οχημάτων πόλης, με συνολικό μήκος 2.685 χλστ., πλάτος 1.500 χλστ. και ύψος που κυμαίνεται από 1.555 έως 1.590 χλστ. ανάλογα με την έκδοση. Το μεταξόνιό του ανέρχεται στα 1.800 χλστ., μέγεθος που σύμφωνα με την εταιρεία είναι το μεγαλύτερο στην κατηγορία του, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών χώρων και της σταθερότητας. Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις, ο χώρος αποσκευών αγγίζει τα 320 λίτρα.

Τεχνικό υπόβαθρο: Με βάση το αλουμίνιο

Το βασικότερο τεχνικό χαρακτηριστικό του LinkTour ALUMI είναι η χρήση ενός εξ ολοκλήρου αλουμινένιου αμαξώματος. Η επιλογή αυτή επιφέρει μείωση του βάρους της δομής κατά 45% σε σύγκριση με μια αντίστοιχη ατσάλινη κατασκευή. Σύμφωνα με τα εργοστασιακά δεδομένα, η συγκεκριμένη μείωση μεταφράζεται σε 10% αύξηση της αυτονομίας, 12% βελτίωση της επιτάχυνσης και 40% αύξηση της στρεπτικής ακαμψίας.

Παράλληλα, το ALUMI εισάγει στην κατηγορία των τετράκυκλων (L-Series) την τεχνολογία CTB (Cell-to-Body), όπου η μπαταρία ενσωματώνεται απευθείας στο πλαίσιο του οχήματος ως δομικό στοιχείο. Στο εσωτερικό, η καμπίνα έχει κατασκευαστεί με οικολογικό προσανατολισμό, χρησιμοποιώντας υλικά χαμηλών εκπομπών VOC και αποφεύγοντας πλήρως το γνήσιο δέρμα. Η ηχομόνωση έχει ενισχυθεί με ελαστικά χαμηλού θορύβου, περιορίζοντας τα επίπεδα θορύβου στην καμπίνα στα 57dB.

Η διαίρεση σε δύο κλάσεις: L6e και L7e

Το μοντέλο διατίθεται σε δέο ξεχωριστές σειρές, ανάλογα με τις ανάγκες μετακίνησης και τις απαιτήσεις άδειας οδήγησης. Η Σειρά ALUMI (Κατηγορία L6e) περιορίζεται σε μέγιστη ταχύτητα 45 χλμ/ώρα και απευθύνεται σε αποκλειστικά αστική χρήση. Εφοδιάζεται με μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) χωρητικότητας 7,2 kWh, η οποία προσφέρει ονομαστική αυτονομία 120 χλμ. κατά τον κύκλο WMTC. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει ονομαστική ισχύ 6 kW (μέγιστη 12 kW) με ροπή 65 Nm. Η φόρτιση γίνεται μέσω θύρας AC ισχύος 2 kW και μια πλήρης φόρτιση από το μηδέν απαιτεί 4 ώρες.

Η Σειρά Elite (Κατηγορία L7e) αναβαθμίζει τις επιδόσεις, επιτρέποντας μέγιστη ταχύτητα 90 χλμ/ώρα (80 χλμ/ώρα στη θέση D και 90 χλμ/ώρα στη θέση S). Εδώ η μπαταρία LFP είναι μεγαλύτερη, στα 12,96 kWh, αυξάνοντας την ονομαστική αυτονομία στα 180 χλμ. κατά WMTC. Ο κινητήρας αποδίδει 10 kW ονομαστική ισχύ (μέγιστη 23 kW) και ροπή έως 110 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-50 χλμ/ώρα σε 5,5 δευτερόλεπτα και ικανότητα ανάβασης 35%. Η ισχύς φόρτισης AC ανεβαίνει στα 3,3 kW, με τη διαδικασία 0-100% να ολοκληρώνεται σε 4,5 ώρες.

Εκδόσεις εξοπλισμού και τιμολογιακή πολιτική

Η LinkTour εφαρμόζει μια κλιμακωτή στρατηγική εξοπλισμού. Στη βασική έκδοση της σειράς L6e (ALUMI), ο εξοπλισμός είναι λιτός, περιλαμβάνοντας σιδερένιες ζάντες 13 ιντσών, απλό τηλεχειριστήριο κλειδιού, σύστημα θέρμανσης και βάση κινητού, αλλά στερείται οθόνης πολυμέσων και κλιματισμού ψύξης. Η έκδοση PLUS προσθέτει οθόνη αφής 10,25 ιντσών με CarPlay/Android Auto και κάμερα οπισθοπορείας, ενώ η κορυφαία PRO ενσωματώνει πλήρη κλιματισμό (ψύξη/θέρμανση), δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι και θύρα Type-C. Στη σειρά L7e, η έκδοση ELITE διαθέτει στάνταρ ABS & EBD, είσοδο χωρίς κλειδί (PEPS), πανοραμική οροφή και ηλεκτρικούς καθρέφτες. Ο πλήρης κλιματισμός και η μεγάλη οθόνη 10,25 ιντσών γίνονται στάνταρ στην έκδοση ELITE+.

Οι τελικές τιμές της γκάμας του LinkTour ALUMI στην ελληνική αγορά διαμορφώνονται όπως παρακάτω, με την ενσωμάτωση της βασικής κρατικής επιδότησης ύψους 1.500 ευρώ. Έτσι, για τη σειρά L6e (με μέγιστη ταχύτητα 45 χλμ/ώρα), η βασική έκδοση ALUMI εκκινεί από τα 8.700 ευρώ, η PLUS κοστίζει 9.900 ευρώ και η PRO διατίθεται στα 10.750 ευρώ. Περνώντας στη σειρά L7e (με μέγιστη ταχύτητα 90 χλμ/ώρα), η έκδοση ELITE τιμάται στα 11.900 ευρώ, ενώ η κορυφαία ELITE+ διαμορφώνεται στα 13.950 ευρώ. Σημαντική παράμετρος για το νεανικό κοινό είναι η πρόβλεψη μιας επιπλέον επιδότησης ύψους 500 ευρώ, η οποία αφορά αποκλειστικά οδηγούς κάτω των 29 ετών και μειώνει αναλογικά το κόστος απόκτησης σε όλες τις παραπάνω εκδόσεις (ρίχνοντας, για παράδειγμα, την τιμή της βασικής έκδοσης στα 8.200 ευρώ).