Formula 1: Ο εκπληκτικός Φερστάπεν πήρε την pole και το πλεονέκτημα

O Μαξ Φερστάπεν έφερε τη Red Bull στην πιο σημαντική pole position της χρονιάς.

Ο Μαξ Φερστάπεν με τρομερή εμφάνιση και εξαιρετικό χρόνο ήταν εκείνος που πήρε την πάρα πολύ σημαντική pole poristion στο GP Αμπου Ντάμπι και έχει πλέον το πλεονέκτημα στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, που θα κρίνει τον φετινό τίτλο. Ο Λούις Χάμιλτον δεν είχε απαντήσεις στο χρόνο του Ολλανδού και μένοντας πάνω από 3 δέκατα πίσω θα ξεκινήσει από τη 2η θέση. Την 3η θέση πήρε ο Λάντο Νόρις με τη Mclaren.

VERSTAPPEN TAKES POLE!



It's his tenth of the year, and it means he has the best seat in the house for the final race!



Hamilton will line up alongside his title rival, with Norris in third#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/XkdfD9VAiB — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

Q1

Με τους σφυγμούς όλων όσων παρακολουθούσαν στα ύψη, το pit lane άνοιξε και οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα για την τελευταία -και κρισιμότερη- περίοδο κατατακτήριων δοκιμών του 2021. Ο Φερστάπεν δεν έχασε καιρό και ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησαν τις γρήγορες προσπάθειές τους, ανεβαίνοντας φυσικά αμέσως στην κορυφή του πίνακα των χρόνων. Λίγο αργότερα όμως είδε και τις δύο Mercedes να τον περνούν, πρώτα ο Χάμιλτον, που ήταν 4 δέκατα ταχύτερος και ανέβηκε πρώτος, και ύστερα ο Μπότας που πήρε τη 2η θέση.

Ο Φερστάπεν βέβαια έκανε και δεύτερη προσπάθεια και ο χρόνος του αυτήν τη φορά ήταν σημαντικά καλύτερος, καθώς τον έφερε στη 2η θέση, μόλις μισό δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον Χάμιλτον. Ισορροπία λοιπόν στο Q1 ανάμεσα στους δύο μονομάχους και όλα ανοιχτά. Για να επιτείνει την αγωνία, η κόκκινη σημαία εμφανίστηκε 6 λεπτά πριν από το τέλος του Q1, για να απομακρυνθεί ένα πλαστικό κολονάκι που βρέθηκε στη μέση της πίστας, όταν πέρασε από πάνω του κάπως άτσαλα μια Haas.

Η διακοπή κράτησε πολύ λίγο, τα μονοθέσια επέστρεψαν στην πίστα και το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις πιο πίσω θέσεις και συγκεκριμένα στις 5 τελευταίες, που οδηγούν στον αποκλεισμό από τη συνέχεια. Στο μεταξύ, όμως, ο Χάμιλτον έκανε έναν πάρα πολύ γρήγορο γύρο, που τον έφερε σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τον Φερστάπεν και σίγουρα τράβηξε το ενδιαφέρον στο γκαράζ της Red Bull. Επιστρέφοντας στο ζητούμενο, οι πέντε οδηγοί που δεν συνέχισαν στο Q2 ήταν οι Λατίφι, Ράσελ, Ράικονεν, Σουμάχερ και Μαζέπιν.

Q2

Στο ξεκίνημα του Q2 οι οδηγοί των Mercedes, Red Bull, McLaren και AplhaTauri βγήκαν με τη μεσαία γόμα ελαστικών της Pirelli, για να κάνουν τον ταχύτερο χρόνο τους και να ξεκινήσουν με αυτήν τον αγώνα της Κυριακής. Ήδη από τις πρώτες γρήγορες προσπάθειες πήραμε άλλο ένα δείγμα του πόσο κοντά είναι οι δύο διεκδικητές. Ο Χάμιλτον σημείωσε τον καλύτερο χρόνο αλλά ο Φερστάπεν ήταν μόλις 4 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός. Το πρόβλημα του Ολλανδού όμως ήταν άλλο και πολύ πιο σοβαρό. Ο οδηγός της Red Bull σε ένα απότομο φρενάρισμα μπλόκαρε τους τροχούς του και δημιούργησε ένα επίπεδο σημείο στα ελαστικά του, κάτι που δημιουργεί έντονους κραδασμούς στο μονοθέσιο με απρόβλεπτες συνέπειες.

Τον καλύτερο χρόνο στο Q2 ωστόσο σημείωσε ο Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari, ο οποίος όμως είχε τη μαλακή γόμα ελαστικών στο μονοθέσιό του. Αργότερα τον έχασε από τον Χάμιλτον ο οποίος όμως αμέσως μετά είδε και τις δύο Red Bull να τον περνούν. Τόσο ο Φερστάπεν όσο και ο Πέρεζ, που ήταν πρώτος και δεύτερος, άλλαξαν τη στρατηγική τους και φόρεσαν μαλακά ελαστικά για τους ταχύτερους γύρους τους, κάτι που σημαίνει ότι θα ξεκινήσουν με αυτά τον αγώνα, σε αντίθεση με τις Mercedes που θα έχουν τα μεσαία.

The traffic in the final seconds of Q2 is intense! #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/kBeHgLg9Yq — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

Και πάλι όμως το πρωτεύον στο δεύτερο μέρος των κατατακτήριων είναι οι πέντε οδηγοί με τους χειρότερους χρόνους, που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια. Μετά το «στρίμωγμα» στις τελευταίες στροφές για την επίτευξη καλύτερης θέσης στην πίστα, οι πέντε που δεν κατάφεραν να μπουν στη 10άδα ήταν οι Αλόνσο, Γκασλί, Στρολ, Τζιοβινάτσι και Φέτελ. Ο Γκασλί ανέφερε πρόβλημα με τα φρένα στο μονοθέσιο της AlphaTauri και ο Φέτελ ήταν άτυχος καθώς είδε διπλές κίτρινες σημαίες στο γύρο του και δεν μπορούσε να βελτιώσει.

Q3

Έφτασε η ώρα να ξεκινήσει το Q3 και οι παλμοί ανέβηκαν ξανά. Σε μια πίστα σαν αυτή του Αμπου Ντάμπι, παρά τις αλλαγές στη σχεδίασή της, η σειρά εκκίνησης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, οι διεκδικητές βγήκαν στην πίστα αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να πάρουν την pole. Στην πρώτη προσπάθεια των οδηγών ο Φερστάπεν απρόσμενα ήταν πολύ ταχύτερος από τον Χάμιλτον καθώς ο χρόνος του ήταν πάνω από μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος. Ο Φερστάπεν πήρε και λίγη βοήθεια από τον Πέρεζ, που του έδωσε το slipstream στις ευθείες.

Στη δεύτερη γρήγορη προσπάθεια των οδηγών κρίθηκαν όλα. Οι μονομάχοι γύρισαν στα pit, φόρεσαν φρέσκα μαλακά ελαστικά και βγήκαν στην πίστα για τον ένα και μοναδικό γύρο που θα καθόριζε τη θέση τους στην εκκίνηση στον αγώνα της Κυριακής. Οι Mercedes επέλεξαν να βγουν πρώτες για να έχουν ελεύθερη την πίστα μπροστά τους, ενώ οι Red Bull βγήκαν λίγο αργότερα.

Ο εκπληκτικός χρόνος του Φερστάπεν όμως αποδείχτηκε ακατάρριπτος. Ο Χάμιλτον προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε καν να πλησιάσει, μένοντας πάνω από 3 δέκατα του δευτερολέπτου πίσω. Έτσι, ο Φερστάπεν θα έχει το πλεονέκτημα στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής, που θα αναδείξει το φετινό πρωταθλητή. Πιο πίσω όμως είχαμε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις, με τον Λάντο Νόρις να παίρνει την 3η θέση στην εκκίνηση. Ο Σέρχιο Πέρεζ με την άλλη Red Bull ήταν 4ος, μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari. Ο Βάλτερι Μπότας ήταν μόλις 6ος και ακολούθησαν οι Λεκλέρ, Τσουνόντα, Οκόν και Ρικάρντο.

On pole for the final race of an incredible season



What a lap from @Max33Verstappen!#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/H9XQdyXBGq — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

Ο αγώνας της Κυριακής στο Αμπου Ντάμπι θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας και δεν πρέπει να τον χάσετε. Μην ξεχνάτε ότι θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξή του μέσα από το LIVE του Gazzetta.