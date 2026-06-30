Χωρίς φθηνούς εντυπωσιασμούς και σχεδιαστικές ακρότητες, το Compass στην πιο ολοκληρωμένη του φάση εστιάζει σε αυτό που πραγματικά μετράει: στην ουσία της καθημερινότητας.

Στην απέραντη και συχνά χαοτική θάλασσα των σύγχρονων C-SUV, οι περισσότεροι κατασκευαστές δείχνουν να έχουν πάθει μια συλλογική εμμονή με τον εντυπωσιασμό, με ψεύτικες απολήξεις εξατμίσεων, επιθετικές γραμμές που κλέβουν πολύτιμο χώρο από τα κεφάλια των πίσω επιβατών και ψηφιακά ταμπλό που απαιτούν πτυχίο πληροφορικής για να χαμηλώσεις απλώς την ένταση του κλιματισμού. Μέσα σε αυτό το σκηνικό της υπερβολής, το ανανεωμένο Jeep Compass ακολουθεί το δικό του δρόμο περνά στην πιο ώριμη και ουσιαστική φάση της καριέρας του. Χωρίς να επιχειρεί παρουσιαστεί ως κάτι που δεν είναι, επιλέγει τον δύσκολο δρόμο: να χτίσει πάνω στα πραγματικά προαπαιτούμενα ενός σύγχρονου οικογενειακού οχήματος.

Η έκδοση e-Hybrid 145 είναι εκείνη που αποτυπώνει με τη μεγαλύτερη σαφήνεια αυτή τη νέα, προσγειωμένη φιλοσοφία. Πρόκειται για ένα SUV που σχεδιάστηκε με απόλυτο γνώμονα την εξυπηρέτηση του οδηγού στη σκληρή ρουτίνα της καθημερινότητας, χωρίς όμως να ξεχνά ούτε για ένα δευτερόλεπτο την καταγωγή του. Καταφέρνει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην αστική πρακτικότητα και στη στιβαρή, αυθεντική εικόνα μιας μάρκας που, ουσιαστικά, έχει καθοσίσει στο μεγαλύτερο βαθμό το off-road «κίνημα». Είναι η επιλογή του συνειδητοποιημένου αγοραστή που κοιτάζει πίσω από το διαφημιστικό περιτύλιγμα.

Σχεδιαστική ωριμότητα χωρίς ακρότητες

Στο αισθητικό κομμάτι, η Jeep ακολούθησε την οδό της έξυπνης εξέλιξης. Το νέο Compass δείχνει αμέσως πιο «δεμένο», πιο συγκροτημένο και με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό σε σχέση με το παρελθόν. Οι σχεδιαστές διατήρησαν ανέπαφα τα βασικά γονίδια της ταυτότητας της μάρκας, αλλά τα μετέφεραν σε μια πολύ πιο καθαρή, σύγχρονη και αεροδυναμική φόρμα, η οποία καταφέρνει να δείχνει φρέσκια χωρίς να κυνηγάει εφήμερες σχεδιαστικές μόδες.

Η φωτιζόμενη μάσκα, η έντονη κάθετη γραμμή του αμαξώματος, η ογκώδης παρουσία και η περιμετρική προστασία 360 μοιρών δημιουργούν αμέσως την αίσθηση ενός πραγματικού SUV που δεν φοβάται να δείξει τον χαρακτήρα του. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που διατηρεί το τετραγωνισμένο, στιβαρό ύφος που ταιριάζει στο DNA της Jeep και το εξελίσσει με κομψότητα. Σε μια αγορά όπου πολλά C-SUV τείνουν να μοιάζουν απελπιστικά μεταξύ τους, το Compass έχει το σπάνιο προτέρημα να ξεχωρίζει από μακριά χωρίς να γίνεται εκκεντρικό.

Πραγματική ευρυχωρία

Πάμε όμως και στην ουσία, εκεί που οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Το Compass έχει μήκος 4,55 μέτρα, πλάτος 1,90 μέτρα, ύψος που αγγίζει τα 1,70 μέτρα και ένα μεταξόνιο της τάξης των 2,80 μέτρων. Αυτές οι διαστάσεις το τοποθετούν με το σπαθί του στο άνω άκρο της κατηγορίας του, κάτι που μεταφράζεται άμεσα σε εξαιρετικές εσωτερικές αναλογίες και μια σπάνια αίσθηση ευρυχωρίας για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους. Εδώ δεν μιλάμε για θεωρητικούς χώρους, αλλά για πραγματικά, εκμεταλλεύσιμα εκατοστά.

Το πορτμπαγκάζ των 550 λίτρων αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά «όπλα» στη φαρέτρα του μοντέλου, ειδικά για οικογένειες ή για ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά και αρνούνται να κάνουν εκπτώσεις στις αποσκευές τους. Η πρακτικότητα είναι μετρήσιμη και χειροπιαστή, ενισχυμένη από την ηλεκτρική πίσω πόρτα με λειτουργία hands-free. Παράλληλα, η Jeep πρόσθεσε 34 επιπλέον λίτρα αποθηκευτικών χώρων διάσπαρτα μέσα στην καμπίνα. Μπορεί αυτά τα νούμερα να μοιάζουν δευτερεύοντα σε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο, όμως στην πράξη κάνουν τη διαφορά όταν πρέπει να διαχειριστείς laptop, τσάντες, καλώδια, έγγραφα και όλα τα μικροαντικείμενα που κουβαλάει μαζί του ένας σύγχρονος οδηγός ή/και επιβάτης.

Ψηφιακό περιβάλλον με σεβασμό στην εργονομία

Στο εσωτερικό, το Compass κάνει σαφές από την πρώτη επαφή ότι έχει ανέβει επίπεδο. Η συνολική αίσθηση είναι σαφώς πιο premium, πιο σύγχρονη και έντονα ψηφιακή, χωρίς όμως να έχει χαθεί η λογική της καθημερινής ευκολίας στη χρήση. Η εντυπωσιακή κεντρική οθόνη των 16 ιντσών κυριαρχεί στο ταμπλό και δίνει το απαραίτητο τεχνολογικό στίγμα που αναζητά ο αγοραστής της συγκεκριμένης κατηγορίας, προσφέροντας κορυφαία ευκρίνεια και ταχύτητα απόκρισης.

Το μεγάλο κέρδος, ωστόσο, βρίσκεται στην προσεγμένη εργονομία. Η Jeep απέφυγε την παγίδα να ενσωματώσει τα πάντα μέσα σε δαιδαλώδη ψηφιακά μενού. Διατήρησε μια πολύτιμη ισορροπία ανάμεσα στη μοντέρνα ψηφιοποίηση και στη λογική του «μπαίνω και το καταλαβαίνω αμέσως». Αυτό είναι κομβικής σημασίας για τον επαγγελματία ή τον οικογενειάρχη που θα μπει και θα βγει δεκάδες φορές από το αυτοκίνητο, θα πραγματοποιήσει κλήσεις, θα διαχειριστεί εφαρμογές και θα ζήσει μέσα σε αυτό για ώρες. Το Compass δεν σε αναγκάζει να περάσεις από σεμινάριο εκπαίδευσης πριν το οδηγήσεις· σε υπηρετεί αμέσως.

Το υβριδικό σύνολο

Η θέση οδήγησης είναι ένα από τα σημεία όπου το Compass κερδίζει πόντους με το καλήμέρα. Κάθεσαι ψηλά, απολαμβάνεις εξαιρετική περιμετρική ορατότητα προς τα έξω και νιώθεις αμέσως ότι ελέγχεις ένα αυθεντικό SUV και όχι απλώς ένα ανασηκωμένο hatchback. Αυτή η αίσθηση κυριαρχίας στο δρόμο προσφέρει ηρεμία στην πόλη και μειώνει την κούραση στο ταξίδι. Τα καθίσματα, με τη σειρά τους, είναι σχεδιασμένα για πολύωρη χρήση, προσφέροντας κορυφαία άνεση και επιβεβαιώνοντας ότι το setup του αυτοκινήτου είναι προσανατολισμένο στη χαλαρή μετακίνηση και όχι σε μια σφιχτή, σπορ φιλοσοφία.

Κάτω από το καπό, το Compass e-Hybrid επιστρατεύει τον γνωστό 1.2 turbo τρικύλινδρο κινητήρα της Stellantis, ο οποίος συνεργάζεται ιδανικά με ένα ηλεκτρικό μοτέρ 28 ίππων, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ στους 145 ίππους. Τη μετάδοση αναλαμβάνει το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη eDCT 6 σχέσεων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της υβριδικής αρχιτεκτονικής. Το σύστημα αυτό δεν φτιάχτηκε για να συγκινήσει με απότομα ξεσπάσματα ισχύος ή επιθετικές επιταχύνσεις. Ο στόχος του είναι να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ομαλότητα, να εκλογικεύσει την κατανάλωση και να απλοποιήσει την καθημερινή συμβίωση.

Πολιτισμένες επιδόσεις

Οι επίσημες προδιαγραφές αναφέρουν 0-100 χλμ/ώρα σε 10,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 188 χλμ/ώρα. Πρόκειται για νούμερα που τοποθετούν το Compass στο σωστό, ορθολογικό σημείο της κατηγορίας: ούτε αργό ούτε υπερβολικά γρήγορο, αλλά επαρκές για κάθε οδηγική συνθήκη. Στο αστικό περιβάλλον, η παρουσία της μπαταρίας 48V και του ηλεκτρικού μοτέρ αποδεικνύεται ευεργετική. Στα ξεκινήματα και στις χαμηλές ταχύτητες το αυτοκίνητο κινείται ηλεκτρικά και αθόρυβα, εξαφανίζοντας το άγχος και τη νευρικότητα που προκαλεί το συνεχές σταμάτα-ξεκίνα του μποτιλιαρίσματος.

Στον ανοιχτό δρόμο, το υβριδικό Compass ξεδιπλώνει έναν χαρακτήρα σταθερό και συγκροτημένο. Βέβαια, αν αποφασίσεις να πιέσεις αναίτια ή αν βρεθείς με πλήρες φορτίο σε μια έντονη ανηφόρα, το μικρό τρικύλινδρο σύνολο θα σου υπενθυμίσει διακριτικά ότι κινείται κοντά στα όρια των δυνατοτήτων του για ένα τόσο στιβαρό αμάξωμα, δείχνοντας να ζορίζεται ελαφρώς. Η ρύθμιση της ανάρτησης, πάντως, υπηρετεί πιστά την άνεση και την ησυχία των επιβατών. Το σύστημα διαχειρίζεται όσο καλύτερα μπορεί την ενέργεια, γα να μην απαιτηθεί μεγάλη αλλαγή στις συνήθειες του οδηγού, με τη μέση κατανάλωση σε κανονικές συνθήκες να σταθεροποιείται κοντά στα 6,0 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Η off-road κληρονομιά

Η Jeep έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον τομέα της ποιότητας κύλισης και της ηχομόνωσης. Το Compass αρνείται να μεταφέρει τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος στην καμπίνα και προστατεύει τους επιβάτες από τους αεροδυναμικούς θορύβους. Αυτή η αίσθηση ησυχίας είναι βασικό συστατικό αυτού που ονομάζουμε «premium καθημερινότητα». Είναι μια λεπτομέρεια ανεκτίμητη για τον οδηγό που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο ως κινητό γραφείο, πραγματοποιώντας κλήσεις ή περνώντας ατελείωτες ώρες πίσω από το τιμόνι.

Την ίδια στιγμή, το Compass e-Hybrid αρνείται να ξεχάσει τις ρίζες του όταν η άσφαλτος τελειώνει. Με απόσταση από το έδαφος που φτάνει τα 200 χλστ., δυνατότητα διάβασης νερού έως 470 χλστ. και το εξελιγμένο σύστημα Selec-Terrain, προσφέρει ένα ουσιαστικό μαξιλάρι ασφαλείας όταν οι συνθήκες δυσκολέψουν. Προφανώς και δεν μιλάμε για ένα σκληροπυρηνικό off-roader, αλλά για ένα C-SUV που θα βγάλει με απόλυτη άνεση τον οδηγό από τη δύσκολη θέση σε έναν κακό χωματόδρομο, σε λάσπες ή σε μια δύσκολη χειμερινή διαδρομή. Και στην πραγματική ζωή, αυτή η σιγουριά αξίζει πολύ περισσότερο από τις εντυπωσιακές αλλά πολλές φορές άχρηστες προδιαγραφές.

Η ετυμηγορία της ουσίας

Με την ημιαυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2, την κάμερα και τους αισθητήρες παρκαρίσματος να περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, το Compass e-Hybrid 145 αποδεικνύεται ένα απόλυτα ολοκληρωμένο πακέτο. Απευθύνεται στον αγοραστή που αναζητά ένα SUV με έντονη προσωπικότητα, πλούσιους χώρους, σύγχρονη τεχνολογία και την ασφάλεια ότι το αυτοκίνητό του δεν θα βρει πουθενά σκούρα.

Στην πιο ώριμη στιγμή της πορείας του, το Jeep Compass καταφέρνει κάτι πραγματικά δύσκολο: να ισορροπεί με χειρουργική ακρίβεια ανάμεσα στην εικόνα, την πρακτικότητα και την ουσία. Με τιμές που ξεκινούν από τις 36.190 ευρώ, είναι ένα αυθεντικό, πολυτάλαντο C-SUV που κάνει τα πάντα πολύ καλά, προσφέροντας μια ειλικρινή, αξιόπιστη και απόλυτα συγκροτημένη λύση σε μια κατηγορία που έχει κουραστεί από τις υπερβολές.