Σαν Σήμερα: Ο Φερστάπεν κερδίζει στην Αυστρία βγάζοντας εκτός τον Λεκλέρ (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Σαν σήμερα, πριν από 58 χρόνια, η Formula 1 έχασε τον πρώτο της παγκόσμιο πρωταθλητή. Επιπλέον υπήρξαν ορισμένοι αγώνες που έχουν μείνει στην ιστορία για τα γεγονότα και τις μάχες που διαδραματίστηκαν. Από αυτά ξεχωρίζουν οι αγώνες σε Σίλβερστον και Αυστρία που περιλαμβάνονται στο σημερινό μας «μενού». Το MotoGP «παραμένει» για μία ακόμη ημέρα στην πίστα του Άσεν.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 30/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1963, ο Τζιμ Κλαρκ έκανε επίδειξη δύναμης στην πίστα της Ρεμς και κατέκτησε μια επιβλητική νίκη για το GP Γαλλίας, καταγράφοντας παράλληλα το τρίτο του Grand Chelem στην F1. Ο Βρετανός άσσος της Lotus είχε ευνοηθεί από τα μηχανικά προβλήματα που επηρέασαν τους βασικούς του ανταγωνιστές, Τζακ Μπράμπαμ και Ρίτσι Γκίνθερ, μένοντας στην πρωτοπορία χωρίς αντίπαλο.

Σαν σήμερα το 1966, ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής της F1, Τζουσέπε Φαρίνα, σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο δυστύχημα, σε ηλικία 59 χρονών. Ο Ιταλός ταξίδευε οδικώς προς τη Γαλλία και την πίστα της Ρεμς ώστε να παρακολουθήσει το Grand Prix της F1, όταν έχασε τον έλεγχο της Lotus Cortina του και συγκρούστηκε με δύο πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, κοντά στο Σαμπερί των Γαλλικών Άλπεων. Δυστυχώς έχασε ακαριαία τη ζωή του κατά τη σύγκρουση.

Σαν σήμερα το 1975, γεννήθηκε ο Ραλφ Σουμάχερ, ο μικρός αδερφός του θρύλου της F1, Μίκαελ. Ο Ραλφ κέρδισε μόλις έξι Grand Prix, σε μια καριέρα που μοιραία κύλησε στη σκιά αυτής του σαφέστατα πιο επιτυχημένου αδερφού του. Προβιβάστηκε στην F1 το 1997 μέσω της Jordan και μέσα σε δύο σεζόν ανέβηκε τρεις φορές στο βάθρο και σημείωσε μερικούς σταθερούς τερματισμούς, κερδίζοντας έτσι μια θέση στη Williams για το 1999. Η προμήθεια κινητήρων από την BMW ανέβασε την δυναμική της ομάδας του Γκρόουβ και επέτρεψε στον Σουμάχερ junior να κατακτήσει έξι νίκες από το 2000 έως το 2003. Οι τρεις τελευταίες σεζόν του στο πρωτάθλημα με την Toyota αποδείχθηκαν πλουσιοπάροχες από άποψη απολαβών αλλά απογοητευτικές βάσει αποτελεσμάτων. Έτσι, στο τέλος του 2007 αποχαιρέτησε μια και καλή το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Σαν σήμερα το 1996, στο GP Γαλλίας και την πίστα του Μάνι-Κουρ, ο Μίκαελ Σουμάχερ ετοιμαζόταν να εκκινήσει από την pole position αλλά ο κινητήρας του έσπασε στον γύρο σχηματισμού. Τα πράγματα δεν κύλησαν καθόλου ομαλά για την Ferrari ούτε στον ίδιο τον αγώνα, καθώς ο Έντι Ιρβάιν εγκατέλειψε μετά από μόλις 5 γύρους με αστοχία στο κιβώτιο ταχυτήτων. Έτσι η νίκη κατέληξε άνετα στον Ντέιμον Χιλ της Williams, με τον Ζακ Βιλνέβ να κάνει το 1-2 για τη βρετανική ομάδα. Μέχρι σήμερα, ο αγώνας αυτός παραμένει ο τελευταίος όπου δεν εκκίνησε κανένας πρώην πρωταθλητής, ενώ ήταν και ο τελευταίος όπου προκρίθηκε η μικρή ομάδα της Forti με έστω ένα μονοθέσιό της.

Σαν σήμερα το 2001, το GP Ολλανδίας για την κατηγορία 500cc του «παλιού» MotoGP έμελλε να δει την Yamaha να κερδίζει για πρώτη φορά στην πίστα του Άσεν μετά το 1989 και τον Γουέιν Ρέινι. Η νίκη αυτή σημειώθηκε χάρις στον Μαξ Μπιάτζι, ο οποίος μονομάχησε με τον Βαλεντίνο Ρόσι μέχρι τον 16ο από τους 20 γύρους όταν και διακόπηκε οριστικά η δράση, λόγω έντονης βροχόπτωσης. Πίσω από τους δύο Ιταλούς αναβάτες ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Λόρις Καπιρόσι.

Σαν σήμερα το 2007, ο ένατος γύρος της σεζόν του MotoGP στην πίστα του Άσεν της Ολλανδίας κατακτήθηκε από τον Βαλεντίνο Ρόσι. Ο «Γιατρός» είχε εκκινήσει μόλις 11ος. Δεύτερος ήταν ο Κέισι Στόνερ και τρίτος ο Νίκι Χέιντεν.

Σαν σήμερα το 2012, ο Κέισι Στόνερ κέρδισε το GP Ολλανδίας του MotoGP, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από πολλές συγκρούσεις μεταξύ αναβατών. Δεύτερος τερμάτισε ο Ντάνι Πεντρόσα στο 1-2 της Honda.

Σαν σήμερα το 2013, το GP Μεγάλης Βρετανίας της F1 στο Σίλβερστον προσέφερε μια σειρά από τραγελαφικές αστοχίες ελαστικών της Pirelli. Πρώτος άτυχος του αγώνα υπήρξε ο poleman, Λιούις Χάμιλτον, της Mercedes, βλέποντας το πίσω-αριστερό ελαστικό να κλατάρει μόλις στον 8ο γύρο και να τον ρίχνει στις τελευταίες θέσεις. Παρόμοια μοίρα είχαν οι Φελίπε Μάσα και Ζαν-Ερίκ Βερνιέ, αναγκάζοντας έτσι τους αγωνοδίκες να βγάλουν στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας και να παροτρύνουν τους οδηγούς να αποφύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη χρήση των κερμπ στις στροφές. Τα προβλήματα ωστόσο συνεχίστηκαν, με ακόμη περισσότερες αστοχίες και απώλειες πιέσεων στα ελαστικά πολλών οδηγών. Το δράμα δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς ο Σεμπάστιαν Φέτελ εγκατέλειψε στον 41ο γύρο με αστοχία στο κιβώτιο ταχυτήτων και προβίβασε οριστικά στην πρωτοπορία τον Νίκο Ρόσμπεργκ. Ο Μαρκ Ουέμπερ τερμάτισε ελάχιστα πίσω του και ο Αλόνσο «έκλεισε» το βάθρο, με τον Χάμιλτον να ανακάμπτει και να ολοκληρώνει στην 4η θέση.

Σαν σήμερα το 2019, ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari ηγήθηκε στο μεγαλύτερο σκέλος του GP Αυστρίας και έδειχνε να θέτει τις βάσεις για την πρώτη του νίκη στην F1. Ωστόσο, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον «φουριόζο» Μαξ Φερστάπεν που χρειάστηκε να ανακάμψει από την κακή του εκκίνηση αξιοποιώντας αποτελεσματικότερα τα ελαστικά του. Ο Ολλανδός άσσος της Red Bull Racing καταδίωξε τον Μονεγάσκο και προσέφεραν μια συγκλονιστική μονομαχία στους τελευταίους γύρους. Ο Φερστάπεν τελικά απαίτησε το προσπέρασμα στην στροφή 3 με τρεις γύρους να απομένουν, με μία κίνηση που είναι μέχρι και σήμερα θέμα προς συζήτηση. Έτσι, έβαλε πλώρη για την πρώτη νίκη κινητήρα Honda μετά το 2006. Παρά την πολύωρη εξέταση της προσπέρασης από τους αγωνοδίκες, η τελική κατάταξη δεν διαφοροποιήθηκε. Με το αποτέλεσμα αυτό τερματίστηκε το σερί 8 νικών της Mercedes από το ξεκίνημα της σεζόν.

Σαν σήμερα, επίσης το 2019, ο Μάβερικ Βινιάλες σημείωσε την πρώτη του νίκη στη σεζόν επικρατώντας των Μαρκ Μάρκεθ και Φάμπιο Κουαρταραρό. στην πίστα του Άσεν για το GP Ολλανδίας.

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com