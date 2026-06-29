LIVE TV: Δείτε την εκπομπή «Pole Position by Allwyn»
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Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την εκπομπή του Gazzetta για τη Formula 1, μία προσφορά της Allwyn, με την εκτενή ανάλυση του αγώνα της Αυστρίας
H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει σήμερα στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η δεύτερη εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει με την ανάλυση του Grand Prix Αυστρίας.
Συντονιστείτε στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn» στις 16:30 και μπείτε στην παρέα της ανάλυσης του Grand Prix Αυστρίας. Βρείτε την εκπομπή στο παρακάτω βίντεο.