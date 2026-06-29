Ξεκάθαρες αιχμές για το μπαράζ αναβαθμίσεων της Scuderia άφησε ο Τότο Βολφ της Mercedes, αναρωτώμενος πώς οι Ιταλοί παραμένουν εντός των οικονομικών ορίων.

Το budget cap είναι για μία ακόμη φορά αντικείμενο συζήτησης στο paddock της Formula 1. Τη συζήτηση επί του θέματος ξεκίνησε ο επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ μετά τη νίκη του Τζορτζ Ράσελ στο GP Αυστρίας.

Ο Αυστριακός εστίασε στη Scuderia Ferrari και τις αναβαθμίσεις που έχει παρουσιάσει έως τώρα στο 2026, αφήνοντας υπόνοιες σχετικά με τα διαθέσιμα χρήματα που της έχουν απομείνει για εξέλιξη. Εξάλλου, η ιταλική ομάδα είναι η μόνη που έχει κερδίσει τη Mercedes έως τώρα στο 2026.

Η κυνική θεωρία του Βολφ

Μιλώντας μετά το Grand Prix της Αυστρίας, ο Βολφ δεν μάσησε τα λόγια του, επισημαίνοντας τη δυσαναλογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις αναβαθμίσεις της Ferrari και των υπόλοιπων κορυφαίων δυνάμεων του grid.

«Είμαστε λίγο έκπληκτοι που η Ferrari μπορεί να ρίχνει αυτές τις τεράστιες αναβαθμίσεις στο μονοθέσιο με τον τρόπο που το κάνει. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ξεμείνουν από χρήματα σύντομα, από τα χρήματα του cost cap, επειδή εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μας λείπει απλώς το απαραίτητο μαξιλαράκι στον προϋπολογισμό για να φέρνουμε τόσα πολλά εξαρτήματα. Ελπίζω, λοιπόν, αυτό να αλλάξει προς το τέλος της σεζόν, όταν δεν θα είναι πλέον σε θέση να παρουσιάσουν τίποτα νέο. Τουλάχιστον αυτό λέει η λογική, και τότε εμείς θα επανέλθουμε με περισσότερα», υπογράμμισε ο ισχυρός άνδρας των «ασημένιων βελών».

What a weekend in the Boss’s backyard 🇦🇹 pic.twitter.com/odxLSz1Bib — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 28, 2026

Το ADUO και οι 6 μήνες εξέλιξης

Το στοιχείο που πυροδότησε την… απορία της Mercedes ήταν η ταχύτητα με την οποία η Ferrari εμφάνισε το νέο της κινητήριο σύνολο στην Αυστρία. Η FIA είχε μόλις ολοκληρώσει την πρώτη αξιολόγηση του μηχανισμού ADUO στο Μονακό, δίνοντας το ελεύθερο σε όσους υστερούσαν σε ισχύ να ξοδέψουν επιπλέον πόρους στο δυναμόμετρο. Το γεγονός ότι το Μαρανέλο είχε έτοιμο τον κινητήρα στο αμέσως επόμενο διάστημα, δείχνει εξαιρετικά γρήγορα αντανακλαστικά.

«Οι μόνοι που δεν επιβραδύνουν στις αναβαθμίσεις είναι στη Ferrari. Εμείς είχαμε μια μεγάλη αναβάθμιση στο Μόντρεαλ και ενδιάμεσα φέρνουμε μικρά κομμάτια. Νομίζω το ίδιο ισχύει για τη Red Bull Racing και τη McLaren. Απλώς η Ferrari φαίνεται να είναι απεριόριστη σε αυτόν τον τομέα – και επιπλέον, περίμεναν το ADUO και ήρθαν με νέο κινητήρα. Επομένως, πρέπει να είχαν ξεκινήσει την ανάπτυξή του εδώ και έξι μήνες...», κατέληξε με νόημα ο Βολφ.

Οι δηλώσεις του Βολφ δεν είναι τυχαίες, μιας και η Ferrari απειλεί το πρωτάθλημα της Mercedes και αυτές οι «μπηχτές» είναι μέρος του πολιτικού πολέμου στον κόσμο της Formula 1.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.