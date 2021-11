Tο onboard βίντεο του Φερστάπεν στο συμβάν με τον Χάμιλτον (vid)

H Formula 1 έπειτα από δύο ημέρες έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από την κάμερα πάνω από το κράνος του Μαξ Φερστάπεν κατά τη διάρκεια μάχης με τον Λούις Χάμιλτον.

Το GP Βραζιλίας θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τα πιο συναρπαστικούς αγώνες στην ιστορία της Formula 1. O Λούις Χάμιλτον πήρε την 1η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές, όμως παρατυπία στο σύστημα DRS του επέφερε αποκλεισμό από τη διαδικασία. Στον Αγώνα Sprint εκκίνησε τελευταίος αλλά τερμάτισε στην 5η θέση στους 24 γύρους, όμως ποινή για αλλαγή κινητήρα εσωτερικής καύσης τον έστειλε στη 10η θέση για το Gran Prix της Κυριακής. Η επίδοσή του στον αγώνα ήταν εντυπωσιακή και κατάφερε να πάρει τη νίκη μειώνοντας τη διαφορά στο Πρωτάθλημα Οδηγών.

Όμως ο Χάμιλτον έπρεπε να ξεπεράσει τον Μαξ Φερστάπεν, κάτι που έκανε με την τρίτη προσπάθεια. Η πρώτη ήταν αυτή που προκάλεσε το μεγαλύτερο σάλο, καθώς στον 48ο γύρο ο Βρετανός επιτέθηκε από την εξωτερική, με τον Ολλανδό να μην καταφέρνει να «βρει» την κορυφή της στροφής, να ανοίγει τη γραμμή του και να «ωθεί» και τους δύο εκτός πίστας κρατώντας έτσι -προσωρινά- την πρώτη θέση.

Οι αγωνοδίκες επέλεξαν να μην εξετάσουν καν το συμβάν ανάμεσα στους δύο οδηγούς, καθώς όμως επιβεβαιώθηκε από τον Διευθυντή Αγώνα, Μάικλ Μάσι, δεν είχαν στη διάθεσή τους το πλάνο από την κάμερα onboard (πάνω από το κράνος του οδηγού) από το μονοθέσιο της Red Bull. Ο ίδιος ο Φερστάπεν είχε δηλώσει μετά το τέλος του αγώνα πως η φθορά των ελαστικών του τον οδήγησε να βγει εκτός πίστας.

Δύο ημέρες αργότερα, η Formula 1 έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο με την επίμαχη φάση. Προσεγγίζοντας τη στροφή 4, ο Χάμιλτον είχε σχεδόν ολόκληρο το μονοθέσιο του μπροστά, όμως ο Φερστάπεν φρέναρε πολύ αργά. Εν συνεχεία ο Ολλανδός άρχισε να στρίβει, αλλά όχι αρκετά για να «πετύχει» το apex της στροφής, ενώ όταν πλησίαζε προς το εξωτερικό σημείο της πίστας έστριψε ακόμα περισσότερο το τιμόνι και παράλληλα πάτησε τέρμα το γκάζι.

Η εμφάνιση του επίμαχου βίντεο δύο ημέρες μετά τον αγώνα δημιουργεί ερωτήματα, όπως και το γιατί δεν ήταν διαθέσιμο στους αγωνοδίκες την ώρα του αγώνα.

Δείτε το onboard πλάνο του Μαξ Φερστάπεν.

Verstappen onboard.



