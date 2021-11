Όλες οι προσπεράσεις του Hamilton στον αγώνα Sprint (vid)

Η Formula 1 παρουσιάζει το σόου που έδωσε ο Βρετανός κερδίζοντας 15 θέσεις!

Ο Βάλτερι Μπότας πήρε την pole position επικρατώντας στον αγώνα Sprint στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε δύο βαθμούς-χρυσάφι με τη δεύτερη θέση αυξάνοντας το προβάδισμά του στους 21 ενώ ο Λούις Χάμιλτον κέρδισε 15 θέσεις και μαζί τις εντυπώσεις!

Μπορεί ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής να μην πήρε κάποιο βαθμό, όμως παρά την ποινή που τον απέκλεισε από τις κατατακτήριες και τον έστειλε στην ουρά της εκκίνησης του Sprint αλλά και την ποινή 5 θέσεων που έχει στο grid του Αγώνα λόγω αλλαγής κινητήρα εσωτερικής καύσης, πάλι είναι μέσα στο παιχνίδι.

Εκκινεί δέκατος και έδειξε πως έχει την ταχύτητα να πλησιάσει τον μεγάλο του αντίπαλο στη μάχη του τίτλου. Άλλωστε θα έχει ολόκληρο αγώνα, όχι μόνο 24 γύρους αυτή τη φορά.

Όμως ας δούμε τι έκανε ο 36χρονος σε αυτούς τους 24 γύρους στο Ιντερλάγκος, σε μία εμφάνιση που προκάλεσε την... έκρηξη του επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ. Η Formula 1 συγκέντρωσε όλες τις προσπεράσεις του στην πίστα της Βραζιλίας και το πως από 20ος, σκαρφάλωσε 5ος!

Απολαύστε τον!



P20 👉👉👉 P5@LewisHamilton put on an overtaking show on Saturday!#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/erH6WjvMIi