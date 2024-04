Ο Γερμανός οδηγός θα συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια στη Formula 1, καθώς θα αφήσει την αμερικανική Haas για τη γερμανική Audi.

Τα κομμάτια του μετεγγραφικού «πάζλ» της φετινής σεζόν της Formula 1 μπαίνουν σιγά-σιγά στη θέση τους. Η Audi Sport ανακοίνωσε πως υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Ο Γερμανός επέστρεψε στη Formula 1 με τη Haas το 2023 έπειτα από απουσία τριών ετών και εντυπωσίασε αμέσως με τις εμφανίσεις του. Η ταχύτητα που έδειξε σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία που κατέχει τον καθιστούν ιδανικό για να γίνει οδηγός της γερμανικής μάρκας.

Όπως ήδη γνωρίζουμε η Audi εξαγόρασε τη Sauber θα εισέλθει επίσημα στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ το 2026, όταν θα γίνουν οι μεγάλες αλλαγές κανονισμών. Ο Χούλκενμπεργκ θα αλλάξει παραστάσεις από το 2025 και θα οδηγεί για την ελβετική ομάδα, πριν την αλλαγή ταυτότητας.

