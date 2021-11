Ο Μαρκ Μάρκεθ δεν θα τρέξει στη Βαλένθια λόγω σοβαρού προβλήματος στην όραση

Από τη Repsol Honda ανακοινώθηκε ότι ο Μαρκ Μάρκεθ θα χάσει τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς και τις δοκιμές στη Χερέθ.

Τα δύο τελευταία χρόνια αποδεικνύονται πολύ δύσκολα για τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός αναβάτης της Honda δεν έχει ακόμα αναρρώσει από το σοβαρό τραυματισμό που τον ανάγκασε να χάσει ολόκληρη την περσινή σεζόν και το ξεκίνημα της φετινής και ένας νέος τραυματισμός στην προπόνηση τον άφησε εκτός από τον προηγούμενο αγώνα στο Πορτιμάο.

Φαίνεται όμως ότι η κατάστασή του είναι αρκετά σοβαρή μετά τη διάσειση, αφού όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα του, τη Repsol Honda, δεν θα πάρει μέρος ούτε στον επόμενο αγώνα στη Βαλένθια, που είναι ο τελευταίος της σεζόν, ούτε στις δοκιμές που είναι προγραμματισμένες για τη Χερέθ στις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Το πρόβλημα με τον Μάρκεθ εντοπίζεται στην όρασή του. Συγκεκριμένα, εμφανίζει διπλωπία - κοινώς, τα βλέπει διπλά. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που του συμβαίνει αυτό: είχε πάθει το ίδιο το 2011, όταν έτρεχε στη Moto2, έπειτα από μια πτώση στη Μαλαισία. Τότε μάλιστα είχαν εκφραστεί ανησυχίες ότι ο τραυματισμός εκείνος θα μπορούσε να τερματίσει ακόμα και την καριέρα του, αλλά ευτυχώς ο Μάρκεθ τον ξεπέρασε και έφτιαξε αυτήν τη σπουδαία καριέρα. Σύμφωνα με τον γιατρό που τον εξέτασε τη Δευτέρα, το ίδιο νεύρο που είχε τραυματιστεί τότε είναι εκείνο που δημιουργεί το πρόβλημα σήμερα.

Ο αναβάτης της Repsol Honda Team δεν θα συμμετάσχει στο Grand Prix της Βαλένθια αυτό το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ούτε στο τεστ IRTA στη Χερέθ που έχει προγραμματιστεί για τις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Αφού ο Μαρκ Μάρκεθ υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση στην κλινική Dexeus στη Βαρκελώνη την περασμένη Τρίτη, στην οποία εξετάστηκε έπειτα από πτώση ενώ έκανε εξάσκηση εκτός δρόμου, ο αναβάτης ξεκουράζεται όλη την εβδομάδα στο σπίτι του στη Cervera.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών ανάπαυσης, ο Μαρκ συνέχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και υπέφερε από προβλήματα όρασης, γι' αυτό και αυτήν τη Δευτέρα τον επισκέφτηκε ο οφθαλμίατρος Δρ. Σάντσεθ Νταλμάου του Hospital Clínic de Barcelona, ​​ο οποίος έκανε τις εξετάσεις, οι οποίες εντόπισαν ένα νέο επεισόδιο διπλωπίας.

Δρ. Σάντσεθ Νταλμάου, Οφθαλμίατρος: «Η εξέταση που έγινε στον Μαρκ Μάρκεθ σήμερα, μετά το ατύχημα που συνέβη, επιβεβαίωσε ότι ο αναβάτης έχει διπλωπία και αποκάλυψε παράλυση του τέταρτου δεξιού νεύρου με συμμετοχή του δεξιού άνω λοξού μυός. Σε συνέχεια της κλινικής αξιολόγησης, έχει επιλεγεί να ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία με περιοδικές ενημερώσεις. Αυτό το τέταρτο δεξί νεύρο είναι εκείνο που είχε ήδη τραυματιστεί το 2011».

These are hard moments, it seems that when it rains, it pours. After visiting Dr. Sánchez Dalmau, a new episode of diplopia (double vision) was confirmed like 2011. We need patience but if I have learned one thing it's to face adversity with positivity. Thanks for your support! pic.twitter.com/bRN5yop37u