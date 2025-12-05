Ο Ολλανδός οδηγός μίλησε για τον τελικό της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι, τονίζοντας τη σημασία της ανατροπής που έκανε μετά την καλοκαιρινή διακοπή.

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της σεζόν, ο Μαξ Φερστάπεν ξεκαθαρίζει ότι πηγαίνει στο Άμπου Ντάμπι έχοντας τη δυνατότητα να πάρει τον 5ο του παγκόσμιο τίτλο. Ο Ολλανδός μάλιστα τόνισε πως μαζί με τη Red Bull Racing πέτυχαν κάτι πιο σημαντικό.

Η εικόνα της σεζόν έδειχνε εξαρχής ότι ο τίτλος θα κρινόταν ανάμεσα στους δύο οδηγούς της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, οι οποίοι είχαν κερδίσει 12 από τα πρώτα 15 Grands Prix. Μετά το ολλανδικό GP, ο Φερστάπεν βρισκόταν 104 βαθμούς πίσω από τον Πιάστρι και 70 από τον Νόρις.

Διαβάστε επίσης: Τα σενάρια τίτλου για το Άμπου Ντάμπι

The title rivals are here 👊



It's media day in Abu Dhabi 🎙️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/P9ZkdOEkoB — Formula 1 (@F1) December 4, 2025

Η μεγάλη ανατροπή

Μετά την καλοκαιρινή διακοπή McLaren κατέκτησε μόλις δύο από τους τελευταίους οκτώ αγώνες, αποτέλεσμα λαθών και αστάθειας, την ώρα που η Red Bull επέστρεφε σταδιακά σε ανταγωνιστικούς ρυθμούς.

Ο Φερστάπεν κατέκτησε πέντε νίκες σε αυτό το διάστημα και πλέον απέχει μόλις 12 βαθμούς από τον Νόρις πριν το φινάλε στο Γιας Μαρίνα, με τον Πιάστρι τέσσερις βαθμούς πιο πίσω.

Στον τελικό με χαλαρή διάθεση

Ερωτηθείς στο περιθώριο του GP Άμπου Ντάμπι αν η ανατροπή αυτή είναι σημαντικότερη και από το ίδιο το αποτέλεσμα στη μάχη του τίτλου, ο Φερστάπεν απάντησε ξεκάθαρα:

«Απολύτως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στη μάχη οφείλεται σε πολλά. Αυτή είναι σαφώς πολύ καλύτερη κατάσταση από το μέσο της σεζόν, όταν δεν ήμασταν συνεπείς. Είχαμε έναν καλό αγώνα και μετά έναν πολύ κακό. Τώρα επιστρέψαμε μόνιμα στο βάθρο, και αυτό είναι θετικό. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε».

Ο Φερστάπεν βρίσκεται ήδη σε σερί εννέα συνεχόμενων βάθρων, επίδοση που ξεπερνιέται μόνο από επτά μεγαλύτερα σερί στην ιστορία της Formula 1.

Όσον αφορά τη νοοτροπία που θα ακολουθήσει στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, ο οδηγός της Red Bull Racing είπε: «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε αυτό το τριήμερο. Είμαστε στη μάχη για το πρωτάθλημα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά από πού ξεκινήσαμε φέτος. Με τον τρόπο που προσεγγίσαμε τα πράγματα, επιστρέψαμε σε καλά αποτελέσματα. Αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχει ακόμη δουλειά για να ξαναβρεθούμε στην κορυφή. Αν κοιτάξεις τους κατασκευαστές, είμαστε ακόμη πίσω από τη McLaren».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Κατάρ, του αγώνα που η στρατηγική της McLaren έστειλε το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα.