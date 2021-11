Ατύχημα στην προπόνηση ο Μάρκεθ, χάνει το MotoGP Πορτογαλίας

Ο Μαρκ Μάρκεθ θα απουσιάσει από τον επόμενο αγώνα του MotoGP στην Πορτογαλία, έχοντας υποστεί τραυματισμό κατά τη διάρκεια προπόνησης.

O οδηγός της Honda, Μάρκ Μάρκεθ, θα αναγκαστεί να απουσιάσει από τον 18ο αγώνα του MotoGP στο 2021. Ο Ισπανός πολυπρωταθλητής, όπως επιβεβαίωσε η ομάδα, υπέστη ελαφρά διάσειση κατά τη διάρκεια προπόνησης με motocross μοτοσικλέτα.

Η προετοιμασία του Μάρκεθ δεν κύλισε καθόλου καλά, με τον τραυματισμό που είχε το περασμένο Σάββατο, να τον θέτει εκτός μάχης πιθανότατα και για τον τελευταίο αγώνα που θα διεξαχθεί στη Βαλένθια, στο τέλος του μήνα.

Η Honda επιβεβαίωσε πως ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός και ο Ισπανός αναρρώνει στο σπίτι του. Οι γιατροί που έκαναν επιπλέον εξετάσεις στον αναβάτη της ιαπωνικής εταιρείας, αλλά δεν του επέτρεψαν να πάρει μέρος στον επερχόμενο αγώνα του MotoGP για προληπτικούς λόγους.

Το MotoGP ταξιδεύει για δεύτερη φορά στην Πορτογαλία και την πίστα του Πορτιμάο στο 2021, με το Πρωτάθλημα Οδηγών να έχει ήδη κριθεί υπέρ του Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha.

