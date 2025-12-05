To δημοφιλές μοντέλο της αμερικανικής μάρκας στην πιο προσιτή τιμή και τρεις διαφορετικές εκδόσεις.

Η Tesla διαθέτει επίσημα στη χώρα μας το Model 3 Standard, την πιο προσιτή έκδοση που έχει λανσάρει ποτέ η εταιρεία για την ευρωπαϊκή αγορά. Στόχος της αμερικανικής εταιρείας είναι να ενισχύσει περαιτέρω τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης, αξιοποιώντας την κλίμακα παραγωγής των Gigafactory και την εμπειρία από περισσότερα από επτά εκατομμύρια EV που έχουν κατασκευαστεί παγκοσμίως.

Επιδόσεις, αυτονομία και κατανάλωση

Το Model 3 Standard διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς, συνδυάζοντας ηλεκτρικό σύστημα υψηλής απόδοσης, χαμηλό λειτουργικό κόστος και πλήρες πακέτο τεχνολογίας.

Η κατανάλωση ενέργειας φτάνει τα 13,0 kWh/100 km WLTP, επίδοση καλύτερη από πολλά μικρότερα αστικά μοντέλα.

Η αυτονομία φτάνει τα 534 χλμ. WLTP, ενώ η επιτάχυνση 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε 6,2 δευτερόλεπτα. Η Tesla σημειώνει ότι το μοντέλο απαιτεί ελάχιστη συντήρηση, αφού δεν χρειάζονται αλλαγές λαδιών ή ετήσιο σέρβις, ενώ οι νέες ζάντες Prismata 18’’ έχουν σχεδιαστεί για μειωμένη κατανάλωση και χαμηλότερο κόστος αντικατάστασης ελαστικών.

Φόρτιση και πρακτικότητα

Οι οδηγοί έχουν πρόσβαση στο δίκτυο Tesla Supercharger, το οποίο αριθμεί πάνω από 20.000 φορτιστές σε 1.500 σημεία στην Ευρώπη.

Ο χώρος αποσκευών ανέρχεται σε 682 λίτρα, φτάνοντας έως 1.659 λίτρα με αναδιπλωμένα καθίσματα, ενώ ο εμπρός χώρος (frunk) προσθέτει 88 λίτρα. Η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 1.000 κιλά.

Εξοπλισμός και τεχνολογία

Το Model 3 Standard ενσωματώνει όλες τις βασικές λειτουργίες λογισμικού της Tesla, όπως απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω εφαρμογής, Trip Planner με live ενημέρωση διαθεσιμότητας Supercharger, Sentry Mode, Dog Mode και τηλεχειριζόμενο κλιματισμό.

Το μοντέλο φέρει όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές αναβαθμίσεις της σειράς, όπως:

νέα μπροστινή κάμερα με μεγαλύτερο οπτικό πεδίο και θέρμανση για αποφυγή θόλωσης,

επανασχεδιασμένο μοχλό φλας ακριβείας,

προσαρμοζόμενους προβολείς που ρυθμίζουν δυναμικά την ένταση για αποφυγή θάμβωσης.

Στο εσωτερικό, συναντάμε νέα υφασμάτινα καθίσματα υψηλής αντοχής, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός, πανοραμική γυάλινη οροφή, καθώς και τέσσερις USB-C θύρες (έως 65 W).

Οι συνεχείς over-the-air ενημερώσεις αναβαθμίζουν το όχημα χωρίς πρόσθετο κόστος, ενώ το αυτοκίνητο προσφέρεται στάνταρ με Autopilot και διαθέτει πλήρη υποδομή για ενεργοποίηση του Full Self-Driving με επίβλεψη, όταν αυτό εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές.

Τιμές και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Το Model 3 Standard είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά με τιμή 36.990 ευρώ, ενώ οι παραδόσεις προγραμματίζονται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο 2026.

Η πλήρης γκάμα Model 3 για την Ελλάδα διαμορφώνεται ως εξής:

Model 3 Standard – 36.990 €

Model 3 Premium:

Long Range RWD – 44.990 €

Long Range AWD – 48.990 €

Model 3 Performance – 57.490 €