H Red Bull εντόπισε ρωγμές στις πίσω αεροτομές πριν τη μάχη της pole (vid)

Φερστάπεν και Πέρεζ είχαν έναν επιπλέον πονοκέφαλο κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών στο Μεξικό.

Μπορεί η Red Bull Racing να πήγε στο Μεξικό και το Autodromo Hermanos Rodriguez ως το απόλυτο φαβορί, ωστόσο οι κατατακτήριες δοκιμές του δέκατου-όγδοου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, δεν κύλησαν βάσει πλάνου.

Οι Mercedes έκαναν το πρώτο φετινό τους 1-2 με τον Βάλτερι Μπότας στην pole position, ενώ οι «ταύροι» περιορίστηκαν στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, με τους γύρους τους στο φινάλε ουσιαστικά να καταστρέφονται μετά το λάθος του προπορευόμενου Γιούκι Τσουνόντα της «αδελφής» Scuderia AlphaTauri.



Things did not go according to plan for Red Bull in qualifying 😕#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/tGZSk2AtKU