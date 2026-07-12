Δύο αναβάτες νεκροί σε φρικτό δυστύχημα σε αγώνα SBK στο Μπρνο

Τραγωδία στο Automotodrom Brno, όπου δύο αναβάτες έχασαν τη ζωή τους μετά από σφοδρή σύγκρουση στην εκκίνηση ενός αγώνα που είχε και ελληνικές συμμετοχές.

Ένα σοβαρό δυστύχημα που συγκλονίζει τη μοτοσικλετιστική κοινότητα σημειώθηκε στο Automotodrom Brno της Τσεχίας. Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, στο πλαίσιο του Alpe Adria International Motorcycle Championship, δύο αναβάτες έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση στην κατηγορία Superbike (SBK).

Το χρονικό του συμβάντος στην τσεχική πίστα

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τη στιγμή ακριβώς που δινόταν η εκκίνηση του αγώνα. Ο αναβάτης που βρισκόταν στη δεύτερη θέση του grid, στο μέσον δηλαδή της πρώτης σειράς, είδε τον κινητήρα της μοτοσυκλέτας του να σβήνει. Παρόλο που πρόλαβε να σηκώσει το χέρι του για να προειδοποιήσει, τα κόκκινα φώτα έσβησαν το ίδιο ακριβώς δευτερόλεπτο.

Οι οδηγοί που ακολουθούσαν αμέσως μετά κατάφεραν να κάνουν ελιγμούς και να τον αποφύγουν. Ωστόσο, ένας από τους τρεις τελευταίους αναβάτες, ο οποίος προφανώς δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τη σταματημένη μοτοσυκλέτα λόγω της πυκνότητας του grid, προσέκρουσε πάνω της με τρομερή ταχύτητα. Η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα οι δύο μοτοσυκλέτες να τυλιχθούν αμέσως στις φλόγες.

Ο 32χρονος Αυστριακός Φίλιπ Στάινμαϊρ, ο οποίος δέχθηκε το σφοδρό χτύπημα ενώ ήταν σταματημένος, έχασε τη ζωή του επιτόπου, με τους γιατρούς του αγώνα να προχωρούν άμεσα αλλά χωρίς αποτέλεσμα σε προσπάθειες ανάνηψης. Ο 43χρονος Ρουμάνος αναβάτης Αντριάν Ρους, ο οποίος ενεπλάκη στη σύγκρουση, διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε λίγο αργότερα παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού.

Η ελληνική παρουσία

Η FIM Europe, η Alpe Adria Motorcycle Union, ο promoter AAcademy και η διοίκηση της πίστας εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στους οικείους και τις ομάδες των δύο αναβατών, διευκρινίζοντας ότι από σεβασμό δεν θα δοθούν περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες στη δημοσιότητα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η οριστική ακύρωση όλων των υπόλοιπων προγραμματισμένων αγώνων του Σαββατοκύριακου (Supersport 300, Supersport 600, Superstock 1000 και Women’s European Championship), καθώς η ασφάλεια και το πένθος προηγήθηκαν της αγωνιστικής συνέχειας.

Στο ίδιο αγωνιστικό περιβάλλον υπήρχε και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς στο Brno συμμετείχαν δύο Έλληνες αναβάτες, οι Δημήτρης Καρακώστας και ο Μιχάλης Σπηλιώτης που δεν είχαν καμία εμπλοκή στο ατύχημα.

