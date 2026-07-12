Σαν Σήμερα: H λαοθάλασσα που «έπνιξε» το Σίλβερστον για τον Μάνσελ (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Η αγάπη που είχαν οι Βρετανοί φίλοι της Formula 1 για τον Νάιτζελ Μάνσελ αποδείχθηκε περίτρανα στο Σίλβερστον πριν από 34 χρόνια, καθώς δεν τον άφηναν να επιστρέψει στα pits μετά το τέλος του αγώνα. Επιπλέον θα μάθουμε και για ένα τραγελαφικό αγώνα στην ίδια πίστα πέντε χρόνια μετά και για τη νίκη του Λιούις Χάμιλτον στο πρώτο GP Στυρίας. Στο MotoGP, είμαστε και πάλι επί γερμανικού εδάφους.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 12/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1987, ο Νάιτζελ Μάνσελ προσπέρασε με επικό τρόπο από την εξωτερική τον Νέλσον Πικέ στην στροφή Στόου του Σίλβερστον και κατέκτησε τη νίκη για το GP Μεγάλης Βρετανίας. Ο Βραζιλιάνος ήταν με άνεση στην πρωτοπορία, όμως ο Βρετανός άλλαξε ελαστικά στο pit-stop του και κινούνταν πολύ ταχύτερα. Με τρεις γύρους για το τέλος, ο Μάνσελ επιχείρησε και κατάφερε ένα από τα καλύτερα προσπεράσματα στην ιστορία του σπορ. Τρίτος ήταν ο Άιρτον Σένα, ενώ με την τέταρτη του θέση, ο Σατόρου Νακατζίμα εξασφάλισε το 1-2-3-4 για κινητήρες της Honda.

Σαν σήμερα το 1992, ο Νάιτζελ Μάνσελ κυριάρχησε κατά κράτος στο GP Μεγάλης Βρετανίας για ακόμα μία εντός έδρας νίκη στο Σίλβερστον. Η νίκη του προκάλεσε μάλιστα κοσμοσυρροή θεατών στην πίστα μετά τον τερματισμό. Ο άσσος της Williams είχε εκκινήσει από την pole position, και ήταν πρωτοπόρος σε όλους τους γύρους του αγώνα. Δεύτερος ήταν ο Ρικάρντο Πατρέζε, ενώ ο Μάρτιν Μπράντλ «έκλεψε» στο τέλος το βάθρο από τον Άιρτον Σένα, ο οποίος εγκατέλειψε λίγο πριν τον τερματισμό.

Σαν σήμερα το 1998, οι απαιτητικές συνθήκες στο Σίλβερστον προσέφεραν μια σειρά ανατρεπτικών εξελίξεων στο GP Μεγάλης Βρετανίας της F1. Ο Μίκα Χάκινεν είχε χτίσει μια ασφαλή διαφορά μέχρι που έκανε ένα τετ-α-κε στον 44ο γύρο, «πληγώνοντας» έτσι την εμπρόσθια αεροτομή του. Η είσοδος του αυτοκινήτου ασφαλείας εκμηδένισε τις αποστάσεις και ο Χάκινεν δεν είχε πλέον ρυθμό για να απομακρυνθεί ξανά. Έτσι, τον προσπέρασε ο Μίκαελ Σουμάχερ. Το δράμα ωστόσο συνεχίστηκε καθώς ο Γερμανός δέχτηκε ποινή 10 δευτερολέπτων stop/go για αντικανονική προσπέραση υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας. Απροσδόκητα, εξέτισε την ποινή μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου, έχοντας μπει στο pit lane και χωρίς να χάσει τη νίκη!

Σαν σήμερα το 2009, ο Μαρκ Ουέμπερ εκκίνησε στο GP Γερμανίας στο Νίρμπουργκρινγκ για πρώτη φορά από την pole position και αποδείχθηκε ασυναγώνιστος. Ο οδηγός της Red Bull Racing, παρόλο που χρειάστηκε να εκτίσει ποινή διέλευσης και να πέσει 8ος για μια επικίνδυνη κίνηση έναντι του Ρούμπενς Μπαρικέλο κατά την εκκίνηση, δεν είχε αντίπαλο. Έτσι έφτασε στην παρθενική του νίκη στην 130η του συμμετοχή στην F1. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ τερμάτισε δεύτερος ενώ τρίτος ήταν ο Φελίπε Μάσα.

Σαν σήμερα το 2015, ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε GP Γερμανίας του MotoGP στο Σάχσενρινγκ. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του στη σεζόν και έκτη συνεχόμενη στην πίστα. Δεύτερος ήταν ο Ντάνι Πεντρόσα, ενώ το βάθρο «έκλεισε» ο Βαλεντίνο Ρόσι.

Σαν σήμερα το 2020, εξαιτίας του εναλλακτικού προγραμματισμού που επέφερε η πανδημία του COVID-19, η πίστα του Red Bull Ring φιλοξένησε ξανά αγώνα για την F1 στην ίδια σεζόν, αυτήν τη φορά ως Grand Prix Στυρίας. Σε αντίθεση με τον χαοτικό εναρκτήριο αγώνα της εβδομάδας που είχε προηγηθεί, το συγκεκριμένο αγωνιστικό τριήμερο κυμάνθηκε σε λιγότερο ανατρεπτικά επίπεδα. Ο πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον είχε ήδη εντυπωσιάσει από τις κατατακτήριες δοκιμές σε βρόχινες συνθήκες, καθώς πήρε την pole position με διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου. Ο Βρετανός κέρδισε τον αγώνα μπροστά από τους Βάλτερι Μπότας και Μαξ Φερστάπεν, με τους οδηγούς της Ferrari να συγκρούονται στον πρώτο γύρο και να εγκαταλείπουν.

Φωτογραφίες: tombolt0n/Χ