GP Μεξικού FP3: Ταχύτερος ο Πέρεζ πριν από τις κατατακτήριες

Ο Σέρτζιο Πέρεζ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Μεξικού, με τη Red Bull να είναι σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τη Mercedes.

Η ημέρα των κατατακτηρίων έφτασε, με τη Red Bull Racing να συνεχίσει να κυριαρχεί στα χρονόμετρα, με τον Σέρτζιο Πέρεζ να γράφει τον ταχύτερο γύρο στο FP3. Για τρίτη συνεχόμενη διαδικασία, είδαμε έναν διαφορετικό οδηγό στην κορυφή των χρόνων, όμως μία είναι η ομάδα που έχει το πάνω χέρι και οι υπόλοιποι ψάχνονται.

Ο Σέρτζιο Πέρεζ έγραψε το 1:17.024 και πήρε την 1η θέση στο FP3, έχοντας εντυπωσιακό ρυθμό στο τέλος της διαδικασίας. Ο χρόνος του ήρθε με τη μαλακή γόμα στη δεύτερη γρήγορη προσπάθεια και ήταν 0,193 δευτ. ταχύτερος του teammate του, Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός δεν κατάφερε να βελτιώσει στην τελευταία του προσπάθεια και αργότερα στις κατατακτήριες θέλει να αλλάξει τα δεδομένα. Ο Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε στην 3η θέση για τη Mercedes, όντας 0,651 δευτ. μακριά από τις Red Bull, με τον ίδιο να είναι σοκαρισμένος.

Στην 4η θέση βρέθηκε ο Βάλτερι Μπότας με τη δεύτερη W12, με τον Φινλανδό να μην μπορεί να βρει κενή πίστα ώστε να κάνει γρήγορη προσπάθεια στο τέλος. Ο Κάρλος Σάινθ βρέθηκε στην 5η θέση για λογαριασμό της Ferrari, δείχνοντας πως έχει ταχύτητα. Ο Γιούκι Τσουνόντα έκανε την έκπληξη παίρνοντας την 6η θέση με καλύτερη επίδοση το 1:18.037.

Ακολούθησε ο Ντάνιελ Ρικάρντο στην 7η θέση της κατάταξης, με τη McLaren να βρίσκει έδαφος σε σχέση με χθες. Ο Πιέρ Γκασλί ήταν στην 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Σάρλ Λεκλέρ και Λάντο Νόρις.

Ο Λανς Στρολ δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 11η θέση, βελτιώνοντας όμως την απόδοσή του σε σχέση με χθες. Οι δύο Alfa Romeo συνεχίζουν να είναι κοντά στη 10άδα, με τους Κιμι Ράικονεν και Αντόνιο Τζοβινάτσι να είναι στις θέσεις 12 και 13 και μπροστά από τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Οι δύο Alpine ήταν αρκετά πίσω στην κατάταξη, με τον Φερνάντο Αλόνσο να κάνει λάθος στη γρήγορη προσπάθειά του.

Οι Williams και οι Haas έδωσαν μια δυνατή μονομαχία, με τους Τζορτζ Ράσελ και Μικ Σουμάχερ να είναι μπροστά από τους Νικολά Λατίφι και Νικίτα Μαζέπιν.

A slight spin for Charles Leclerc



The Ferrari driver catches the kerb and loses grip, but continues on#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/4w8c6Yc4et