Toyota HomeCharge: Oικιακή φόρτιση με τη σφραγίδα της ιαπωνικής μάρκας στην Ελλάδα

Με δωρεάν αυτοψία, τιμές από 650€ και τριπλή εγγύηση, η Toyota παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα «Peace of Mind» για τα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά της μοντέλα.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν απαιτεί μόνο προηγμένα αυτοκίνητα, αλλά και αξιόπιστες λύσεις καθημερινής φόρτισης που λύνουν τα χέρια των οδηγών. Η Toyota, αξιοποιώντας την εμπειρία δεκαετιών στις εξηλεκτρισμένες λύσεις και έχοντας περισσότερα από 20 εκατομμύρια σχετικά οχήματα στους δρόμους, λανσάρει επίσημα στην ελληνική αγορά την υπηρεσία Toyota HomeCharge. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης, η οποία σχεδιάστηκε για να αναβαθμίσει 360° την εμπειρία των κατόχων αμιγώς ηλεκτρικών (BEV) και Plug-in Hybrid (PHEV) μοντέλων της μάρκας.

Η φιλοσοφία της νέας υπηρεσίας εντάσσεται κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος Toyota Battery Confidence, στοχεύοντας στην απόλυτη ξενοιασιά του καταναλωτή. Το Toyota HomeCharge καταφέρνει να συνδέσει ιδανικά το ίδιο το αυτοκίνητο, τον επίσημο φορτιστή της Toyota και την εφαρμογή MyToyota App σε ένα ενιαίο, ψηφιακό οικοσύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο οι νέοι αγοραστές όσο και οι υφιστάμενοι κάτοχοι ηλεκτρικών ή plug-in υβριδικών Toyota αποκτούν τον πλήρη έλεγχο της ενέργειας του οχήματός τους.

Στρατηγική συνεργασία με την evnow για πιστοποιημένες εγκαταστάσεις

Για την υλοποίηση και την τεχνική υποστήριξη της υπηρεσίας σε πανελλαδικό επίπεδο, η Toyota Hellas συμπράττει με την evnow, έναν εξειδικευμένο συνεργάτη με δεκαετή παρουσία και τεχνογνωσία στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης. Έχοντας ήδη στο ενεργητικό της περισσότερες από 3.000 επιτυχημένες εγκαταστάσεις φορτιστών AC και DC σε όλη την Ελλάδα, η evnow εφαρμόζει αυστηρά διεθνή πρότυπα ποιότητας με πιστοποίηση ISO 9001. Παράλληλα, ως ενεργό μέλος σε θεσμικούς οργανισμούς όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνησης (ΕΛΙΝΗΟ), διασφαλίζει τη χρήση των πιο εξελιγμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας (OCPP, OSCP, OCPI).

Η διαδικασία ξεκινά με ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τον πελάτη: τη δυνατότητα να αιτηθεί μια πλήρως δωρεάν αυτοψία στον χώρο του, χωρίς καμία απολύτως δέσμευση. Η συγκεκριμένη παροχή είναι διαθέσιμη για όσους παραγγέλνουν ή κατέχουν τα αμιγώς ηλεκτρικά C-HR+, bZ4X και bZ4X Touring, καθώς και τα Plug-in Hybrid μοντέλα C-HR, RAV4 και Prius. Στόχος είναι η σωστή τεχνική μελέτη και η διαφανής κοστολόγηση πριν από την τοποθέτηση, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες εκπλήξεις.

High-tech φορτιστές έως 22 kW και κορυφαίες εγγυήσεις

Η νέα γκάμα έξυπνων φορτιστών της Toyota υποστηρίζει ισχύ έως και 22 kW και συνοδεύεται από μια άκρως ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική. Τα ενδεικτικά πακέτα για μονοφασικές ή τριφασικές παροχές ξεκινούν από τα 650€ (πλέον ΦΠΑ), με το τελικό κόστος να διαμορφώνεται εξατομικευμένα μετά την ολοκλήρωση της δωρεάν αυτοψίας. Οι φορτιστές προσφέρουν υψηλή ανθεκτικότητα (πιστοποιήσεις IP54 / IK10), δυνατότητα επιτοίχιας ή επιδαπέδιας τοποθέτησης, έλεγχο πρόσβασης μέσω κάρτας RFID, καθώς και πλήρη συνδεσιμότητα μέσω 4G, Wi-Fi and Bluetooth.

Μέσω του MyToyota App, ο οδηγός μπορεί να προγραμματίζει τη φόρτιση σε ώρες με χαμηλό τιμολόγιο ρεύματος, να ενεργοποιεί τη διαδικασία εξ αποστάσεως και να παρακολουθεί αναλυτικά το ιστορικό χρήσης και την ενεργειακή κατάσταση. Η σιγουριά του πακέτου ολοκληρώνεται με κορυφαίες δεσμεύσεις: πέρα από την εργοστασιακή κάλυψη του οχήματος που φτάνει έως τα 11 έτη ή το 1.000.000 χλμ., η υπηρεσία Toyota HomeCharge προσφέρει 3 χρόνια εγγύηση για τον φορτιστή και επιπλέον 3 χρόνια εγγύηση για την ίδια την εγκατάσταση.

Η υπηρεσία Toyota HomeCharge σε 6 απλά βήματα

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πραγματοποιείται με απόλυτα τυποποιημένο και απλό τρόπο για τον καταναλωτή:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Ο πελάτης επικοινωνεί με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Toyota και συμπληρώνει τη σχετική φόρμα.

Δωρεάν αυτοψία στον χώρο: Πιστοποιημένος τεχνικός της evnow αξιολογεί την ηλεκτρική εγκατάσταση και τη διαδρομή της καλωδίωσης.

Αναλυτική προσφορά: Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μια πλήρως διαφανή οικονομική προσφορά βασισμένη στις πραγματικές ανάγκες του χώρου του.

Απόκτηση φορτιστή: Η αγορά του επίσημου φορτιστή Toyota πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου της μάρκας.

Αποδοχή & Προγραμματισμός: Ορίζεται η ακριβής ημερομηνία των τεχνικών εργασιών.

Εγκατάσταση & Παράδοση: Ολοκληρώνονται οι έλεγχοι ασφαλείας, ενεργοποιείται ο φορτιστής και γίνεται η επίδειξη των λειτουργιών μέσω του MyToyota App.

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