GP Μεξικού QP: Η Mercedes χάλασε το πάρτι της Red Bull με τον Μπότας στην pole και τον Χάμιλτον 2ο (vid)

Ανατροπή στις κατατακτήριες δοκιμές στο Μεξικό με τον Βάλτερι Μπότας να παίρνει την 3η φετινή pole position – 3ος ο Φερστάπεν.

Στις ελεύθερες δοκιμές του GP Μεξικού η Red Bull Racing έδειχνε ανίκητη αλλά στις κατατακτήριες δοκιμές η Mercedes ήταν ταχύτερη και «κλείδωσε» την πρώτη σειρά της εκκίνησης με τον Βάλτερι Μπότας στην pole position και τον Λούις Χάμιλτον στη 2η θέση. Ο Μαξ Φερστάπεν περιορίστηκε στην 3η θέση της εκκίνησης και θα έχει δίπλα του τον Σέρχιο Πέρεζ.

¡BOTTAS TAKES POLE IN MEXICO! @MercedesAMGF1 lock out the front row with Hamilton in P2, while Verstappen takes P3 #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/nSmq3ajIzz