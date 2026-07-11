Με τη Scuderia Ferrari να είναι πλέον πραγματική απειλή για τη Mercedes F1 στο πρωτάθλημα, η γερμανική ομάδα ετοιμάζει «επίθεση» αναβαθμίσεων.

Η μάχη της εξέλιξης στη Formula 1 για το 2026 έχει ανάψει για τα καλά. Στα τελευταία grand Prix οι Ferrari και Red Bull Racing παρουσίασαν μεγάλα και εντυπωσιακά πακέτα αναβαθμίσεων στην προσπάθειά τους να κλείσουν την ψαλίδα από την πρωτοπόρο Mercedes.

Από την πλευρά της, η γερμανική ομάδα επιλέγει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Αντί για ριζικές αλλαγές, εισάγει μικρές και τακτικές βελτιώσεις σε κάθε αγώνα. Πρόκειται για μια στρατηγική που της επιτρέπει να διατηρεί τα ηνία του πρωταθλήματος, έχοντας ήδη κερδίσει τους επτά από τους πρώτους εννέα αγώνες. Αυτή η επιλογή συνδέεται άμεσα με τους περιορισμούς του budget cap, κάτι για το οποίο ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, έχει μιλήσει εκτενώς το τελευταίο διάστημα.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η Mercedes δεν παίρνει ρίσκα

Έχοντας τα ηνία στο πρωτάθλημα από την πρώτη στιγμή στη σεζόν, η τακτική της γερμανικής ομάδας στην εξέλιξη είναι συντηρητική. Μιλώντας στο επίσημο podcast της Mercedes, ο διευθυντής μηχανολογίας πίστας της Mercedes, Άντριου Σόβλιν, εξήγησε τη φιλοσοφία εξέλιξης πίσω από το πλάνο των «ασημί βελών»:

«Δεν έχουμε παρουσιάσει ένα τεράστιο πακέτο όπως μερικοί από τους ανταγωνιστές μας. Όμως, κάθε εβδομάδα προσπαθούμε να προσθέτουμε απόδοση στο μονοθέσιο ώστε να παραμένουμε μπροστά αυτή τη στιγμή. Είμαστε τυχεροί, ή μάλλον κάναμε καλή δουλειά μηχανολογικά, που έχουμε ένα μονοθέσιο το οποίο λειτουργεί αποδοτικά σε κάθε είδους πίστα», ανέφερε.

Η σταθερότητα αυτή επέτρεψε στη Mercedes να κυριαρχήσει ακόμα και σε σιρκουί που παραδοσιακά τη δυσκόλευαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως το Μονακό και η Αυστρία. Έχοντας στις τάξεις της ένα «all arounder» μονοθέσιο, της επιτρέπει να είναι πολύ ανταγωνιστική σε κάθε μορφή πίστας έως τώρα στο 2026.

Οι αναβαθμίσεις αγνοούνται

Ο οδηγός της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, επιβεβαίωσε πως στους δύο αγώνες σε Σπα και Ουγγαρία πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα δεν προβλέπει αναβαθμίσεις να «κουμπώνουν» στην W17. Ωστόσο έδωσε έμφαση και στις αναβαθμίσεις των αντιπάλων τους.

«Το μονοθέσιό μας είναι εξαιρετικά σταθερό σε κάθε αγώνα μέχρι στιγμής. Μας εκπλήσσει το πόσες αναβαθμίσεις φέρνουν κάποιες ομάδες, αλλά ίσως πληρώσουν το τίμημα προς το τέλος της σεζόν λόγω του ορίου δαπανών. Εμείς θα αξιολογήσουμε την κατάσταση κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής διακοπής για το αν θα ενεργοποιήσουμε νωρίτερα ή όχι το επόμενο μεγάλο μας πακέτο», είπε.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.