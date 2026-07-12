Έχοντας στη διάθεσή της άπλετα δεδομένα και μετρήσεις από αναβαθμίσεις των ομάδων της Formula 1, η FIA αλλάζει τους τεχνικούς κανονισμούς της επόμενης σεζόν.

Μετά από μόλις 9 αγώνες στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1, η FIA αλλάζει τους κανονισμούς. Σύμφωνα με το ιταλικό Autoracer παγκόσμια ομοσπονδία εξέδωσε επίσημα το πρώτο ανεπίσημο προσχέδιο των τεχνικών κανονισμών για τα μονοθέσια του 2027. Παράλληλα με τις προοδευτικές αλλαγές που έχουν ήδη δρομολογηθεί στο κομμάτι των κινητήρων για την επόμενη τριετία, οι τεχνικοί της ομοσπονδίας εργάζονται εντατικά για τη δραστική μείωση της παραγόμενης κάθετης δύναμης.

Σε συνεργασία με τις ομάδες, ο στόχος που τέθηκε είναι η απώλεια 20 έως 30 πόντων κάθετης δύναμης (σ.σ. downforce) σε σχέση με τα μονοθέσια του 2026. Η FIA θέλει να προλάβει την υπερβολικά απότομη καμπύλη εξέλιξης των ομάδων, διατηρώντας τις ταχύτητες σε αποδεκτά και ασφαλή επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τις περίπλοκες «μικρο-λύσεις» που δυσκόλευαν τους τεχνικούς ελέγχους.

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Τι αλλάζει στο δάπεδο των μονοθεσίων

Το μπροστινό τμήμα του δαπέδου δέχεται την πρώτη μεγάλη αλλαγή. Το περίπλοκο σύστημα που είναι τεχνικά γνωστό ως "T-tray και bib" κονταίνει κατά περίπου 300 χιλιοστά, ενώ μειώνεται τόσο το πλάτος του όσο και η προεξοχή του κάτω από το αμάξωμα.

Αυτοί οι νέοι γεωμετρικοί περιορισμοί θα μειώσουν τη δυνατότητα διαχείρισης της ροής του αέρα που εισέρχεται κάτω από το μονοθέσιο για την παραγωγή κάθετης δύναμης μέσω ground effect, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Πρόκειται για έναν τομέα όπου οι ομάδες πειραματίστηκαν έντονα φέτος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Red Bull στην Αυστρία.

Επιπλέον, τα πέντε αεροδυναμικά στοιχεία που επιτρέπονται σήμερα στο χείλος προσβολής του δαπέδου μειώνονται σε μόλις τρία. Η απλοποίηση αυτής της περιοχής θα κάνει την εισαγωγή αέρα κάτω από το πάτωμα λιγότερο αποδοτική αεροδυναμικά. Αυτό θα οδηγήσει σε ολική αναδιαμόρφωση από τα τεχνικά τμήματα των μονοθεσίων.

Οι αλλαγές που έρχονται στο διαχύτη

Το πίσω μέρος του δαπέδου συγκέντρωσε τις περισσότερες διευκρινίσεις από την πλευρά της FIA. Η περίπτωση της Mercedes στο Grand Prix Καναδά απέδειξε ότι οι τρέχοντες κανονισμοί άφηναν περιθώρια για υπερβολικά ελεύθερες ερμηνείες στην περιοχή του διαχύτη.

Η Ferrari έκανε έντονα παράπονα για τις αεροδυναμικές λύσεις που παρουσίασε η γερμανική ομάδα και αυτό οδήγησε σε νέα τεχνική ντιρεκτίβα από την FIA. Η Scuderia ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένη με το συγκεκριμένο ζήτημα, μιας και μία δική της λύση απαγορεύτηκε από την παγκόσμια ομοσπονδία πριν από το ξεκίνημα της σεζόν.

Από το 2027, οι μικρές προεκτάσεις στο πάνω μέρος του διαχύτη εξαφανίζονται εντελώς. Δεν θα απαγορευτούν μόνο οι περίπλοκες λύσεις τύπου Mercedes, αλλά και το λεγόμενο «FTM» που χρησιμοποιεί φέτος η Ferrari στην απόληξη της εξάτμισης για παραγωγή κάθετης δύναμης.

Η πίσω αεροτομή δεν γλιτώνει τις τροποποιήσεις

Η πίσω όψη των μονοθεσίων θα αλλάξει αισθητά. Η FIA μειώνει τον διαθέσιμο όγκο στο κεντρικό τμήμα της αεροτομής και χαμηλώνει το ύψος του κύριου στοιχείου (σ.σ. mainplane) κατά περίπου 20 χιλιοστά. Η άμεση συνέπεια είναι η οριστική κατάργηση της σχεδίασης σε σχήμα «κουταλιού», η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των μονοθεσίων του 2026.

Η πτέρυγα θα αποκτήσει ένα πολύ πιο ομοιόμορφο και οριζόντιο προφίλ και θα απαγορευτεί η ανάπτυξη οποιουδήποτε αεροδυναμικού εξαρτήματος εκτός του προκαθορισμένου όγκου της αεροτομής.

Τέλος, η FIA εισάγει ένα νέο δομικό στοιχείο ανάμεσα στους δύο κάθετους πυλώνες. Η σχεδίασή τους απλοποιείται και αφαιρούνται όλες τις προσθήκες που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.