«Νευριασμένος» ο Ρόσι με τον Μπανάια (vid)

Ο Βαλεντίνο Ρόσι ήταν απογοητευμένος με την επιλογή ελαστικών του Πέκο Μπανάιαμ που οδήγησε εν τέλει στην πτώση του στο GP Εμίλια-Ρομάνια.

Ο Πέκο Μπανάια ήταν ο μεγάλος χαμένος από το GP Εμίλια-Ρομάνια, χάνοντας την ευκαιρία για να μείνει ζωντανός στο φετινό Πρωτάθλημα του MotoGP. O Ιταλός αναβάτης της Ducati, επέλεξε το σκληρό εμπρός ελαστικό, που αποδείχθηκε μοιραίο. Τόσο ο ίδιος αλλά και ο teammate του, Τζακ Μίλερ, είχαν την ίδια επιλογή και αμφότεροι είχαν πτώση στον αγώνα. Μάλιστα, η Ducati σημείωσε νέο αρνητικό ρεκόρ, καθώς κανένας από τους 3 αναβάτες της που εκκίνησαν από την πρώτη σειρά τον αγώνα δεν τερμάτισε στο βάθρο.

Ο Βαλεντίνο Ρόσι ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος από τον Μπανάια και την επιλογή που έκανε στον αγώνα. «Ο Πέκο όλη τη σεζόν έκανε εκπληκτική δουλειά. Όμως είμαι λίγο νευριασμένος μαζί του γιατί πιστεύω πως αν έβαζε το μεσαίο ελαστικό θα είχε κερδίσει τον αγώνα. Ήταν μακράν ο ταχύτερος. Αλλά αυτό το πιστεύω εγώ. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία να μείνει ζωντανός στο Πρωτάθλημα. Ήταν ήδη δύσκολο, αλλά το να πάει το Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία θα έδινε άλλη οπτική. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Είμαι σίγουρος πως ο Πέκο αλλά και οι Μορμπιντέλι και Μαρίνι θα είναι πολύ δυνατοί το 2022».

Ο Ρόσι πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση στο Μιζάνο, τερματίζοντας τον αγώνα στη 10η θέση της κατάταξης. Παρά το αποτέλεσμα αυτό όμως, παρέμεινε στην 21η θέση της βαθμολογίας, έχοντας πλέον 35 βαθμούς.

Δείτε το βίντεο με την πτώση του Μπανάια.

@PeccoBagnaia loses his rear gunner!@jackmilleraus crashes out of second place! #MatchPoint | #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/oXL0eizCFP