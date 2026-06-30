Όμιλος Revoil: Εκτόξευση κερδών κατά 321% στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Εντυπωσιακά αποτελέσματα για την Revoil στο ξεκίνημα της χρονιάς, με τον κύκλο εργασιών να αγγίζει τα 242 εκατ. ευρώ και τους όγκους πωλήσεων να ενισχύονται σημαντικά.

Ένα εξαιρετικά δυναμικό ξεκίνημα στη χρονιά κατέγραψε ο Όμιλος Revoil, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή άνοδο σε όλα τα βασικά οικονομικά και εμπορικά του μεγέθη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η θετική αυτή τροχιά αποτυπώνεται καθαρά στον κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε στα 241,94 εκατ. ευρώ έναντι 222,04 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 8,96%. Η άνοδος αυτή αντανακλά τόσο την ενίσχυση των διεθνών τιμών των καυσίμων όσο και τη σημαντική διεύρυνση των πωλούμενων όγκων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, οι συνολικές ποσότητες καυσίμων που διατέθηκαν στην αγορά κατέγραψαν άνοδο 8,15%, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή πορεία που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη χρήση.

Η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων οδήγησε σε ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης την κερδοφορία του Ομίλου. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 10,51 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 34,7%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν άλμα 45,96%, φτάνοντας τα 4,68 εκατ. ευρώ από 3,21 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) έφτασαν τα 3,02 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή 78,41%. Η πιο εντυπωσιακή όμως επίδοση σημειώθηκε στα κέρδη προ φόρων (EBT), τα οποία εκτινάχθηκαν στα 1,816 εκατ. ευρώ έναντι μόλις 431 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας μια θεαματική αύξηση της τάξης του 321,24%.

Αυτή η ισχυρή κερδοφορία υπήρξε το αποτέλεσμα τριών βασικών παραγόντων. Πρώτον, της αναβαθμισμένης εμπορικής δραστηριότητας της μητρικής εταιρείας με την προαναφερθείσα αύξηση των όγκων. Δεύτερον, της θετικής συνεισφοράς από την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων καυσίμων. Τρίτον, της ενσωμάτωσης της εταιρείας ΜΑΛΤΕΖΟΣ, η οποία εξαγοράστηκε τον Νοέμβριο του 2025 και συνεισέφερε 525 χιλ. ευρώ στα αποτελέσματα του τριμήνου, ένα μέγεθος που προφανώς δεν υπήρχε στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Στον αντίποδα, ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο οποίος αναπτύσσεται μέσω της 100% θυγατρικής "Rev Energy Group AE", είχε αρνητική επίδραση ύψους 258 χιλ. ευρώ στα προ φόρων κέρδη του Ομίλου. Η επιβάρυνση αυτή οφείλεται κυρίως στις σημαντικές περικοπές ενέργειας που εφαρμόστηκαν στο δίκτυο κατά το πρώτο τρίμηνο, καθώς και στα λειτουργικά και χρηματοοικονομικά έξοδα (όπως οι προμήθειες εγγυητικών επιστολών) για έργα που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. Πρόκειται για επενδύσεις που δεν αποδίδουν ακόμα χρηματοροές, όπως το αιολικό πάρκο ισχύος 3MW στη Βοιωτία που βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της κατασκευής, αλλά και έργα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 174 MW που τελούν υπό αναμονή για τη χορήγηση όρων σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ.

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για τη συνέχεια της οικονομικής χρήσης, εκτιμώντας ότι το θετικό εμπορικό ξεκίνημα θα διατηρηθεί χάρη στα ενθαρρυντικά μηνύματα για την πορεία του τουρισμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Παράλληλα, η σταθεροποίηση και η αποκλιμάκωση των τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την κατανάλωση. Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος Revoil συνεχίζει την πιστή υλοποίηση του επιχειρηματικού του πλάνου, εστιάζοντας στην αύξηση των μεριδίων του στην αγορά πετρελαιοειδών, στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος στις ΑΠΕ και στην περαιτέρω εμπορική και κερδοφόρα ανάπτυξη της ΜΑΛΤΕΖΟΣ.