Ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia Racing είχε σοβαρό ατύχημα στο Grand Prix Ολλανδίας, αλλά ευτυχώς οι εξετάσεις έδειξαν ότι γλίτωσε τα χειρότερα.

Οι καρδιές όλων πάγωσαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου του αγώνα MotoGP στο στο Άσεν, όταν ο Μάρκο Μπετζέκι έχασε το μπροστινό σύστημα της Aprilia στην εξαιρετικά γρήγορη στροφή 15 (Ramshoek). Ο Ιταλός, ο οποίος εκκίνησε από την πρώτη σειρά και μαχόταν με τον Μάρκ Μάρκεθ για την τέταρτη θέση, άρχισε να φέρνει συνεχόμενες τούμπες στην αμμοπαγίδα, περνώντας ελάχιστα εκατοστά μακριά από τα προστατευτικά ελαστικά.

Μετά το σφοδρό ατύχημα, ο Μπετζέκι μεταφέρθηκε άμεσα στο ιατρικό κέντρο της πίστας, όπου εξετάστηκε από τον επικεφαλής γιατρό του MotoGP, Δρ. Άνχελ Τσάρτε. Παρόλο που οι πρώτες κλινικές εκτιμήσεις έδειξαν ότι είχε πλήρη αίσθηση και κανονική κινητικότητα στα άκρα του, οι έντονοι πόνοι ανάγκασαν το ιατρικό τιμ να τον διακομίσει στο νοσοκομείο του Χρόνινγκεν για περαιτέρω εξειδικευμένες εξετάσεις.

A 4th gear crash for Bez while he was trying to chase @marcmarquez93 ❌



He’s conscious and will go to the Groningen hospital for further checkups. Updates to follow 🏥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/kXdUsJAEyc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026

Λύτρωση μετά τις εξετάσεις και επιστροφή στο σπίτι

Τα νέα που έφτασαν λίγες ώρες αργότερα από το νοσοκομείο έφεραν τεράστια ανακούφιση στην Aprilia Racing και στους θαυμαστές του. Ο Μπετζέκι υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και πλήρη ακτινολογικό έλεγχο, που βγήκαν απόλυτα καθαρά, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο σοβαρού υποδόριου ή νευρολογικού τραυματισμού. Έτσι, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του το ίδιο βράδυ.

Ωστόσο, πέρα από το σωματικό κομμάτι, το πλήγμα για τον Ιταλό είναι βαρύ σε ψυχολογικό και βαθμολογικό επίπεδο. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο Grand Prix της Κυριακής που ο Μπετζέκι μένει χωρίς βαθμούς, μετά την εμπλοκή του σε ατύχημα στο Μπάλατον και την ποινή αποκλεισμού που εξέτισε στο Μπρνο. Ως αποτέλεσμα, έχασε την πρωτοπορία του πρωταθλήματος από τον ομόσταβλό του, Χόρχε Μαρτίν, από τον οποίο πλέον υπολείπεται κατά 7 βαθμούς, παρά το γεγονός ότι η Aprilia πανηγύρισε ένα ιστορικό 1-2-3 στο Άσεν με νικητή τον Άι Ογκούρα.