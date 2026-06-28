Ανατροπή στο πρωτάθλημα με τον Χόρχε Μαρτίν να περνάει μπροστά από τον Μάρκο Μπετζέκι και τον Άι Ογκούρα να κάνει «άλμα» στην 4η θέση.

Το GP Ολλανδίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP στην ιστορική πίστα του Άσεν έφερε νέα δεδομένα στη βαθμολογία. Η Aprilia παραμένει κυριάρχη αλλά η μηδενική συγκομιδή του μέχρι τώρα πρωτοπόρου Μάρκο Μπετζέκι σε συνδυασμό με τα βάθρα του Χόρχε Μαρτίν έφεραν τον Ισπανό πρωαθλητή του 2024 στην πρώτη θέση του πίνακα, με διαφορά 7 βαθμών από τον ομόσταβλό του. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο σώζει την τιμή της Ducati στην 3η θέση ενώ ο εκπληκτικός Άι Ογούτρα έχει σκαρφαλώσει στην 4η θέση.

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