Ο Άι Ογκούρα της Trackhouse Racing ήταν ο πρωταγωνιστής στον αγώνα του MotoGP στην Ολλανδία έπειτα από μια σπουδαία εμφάνιση.

Το Grand Prix Ολλανδίας, ο 10ος αγώνας του MotoGP στο 2026 είχε έναν πρωταγωνιστή και αυτός ήταν ο Άι Ογκούρα. Ο Ιάπωνας της Trackhouse Racing έκανε έναν εντυπωσιακό αγώνα, είχε σταθερό ρυθμό, έκανε κρίσιμα προσπεράσματα απέναντι σε άλλες δύο μοτοσικλέτες Aprilia και έφτασε στην παρθενική του νίκη στη μεγάλη κατηγορία και το έκανε με στιλ.

Ο Ραούλ Φερνάντεθ τερμάτισε στη 2η θέση παρότι είχε την πρωτοπορία για μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως έδωσε στην Trackhouse Racing το 1-2 και στον αγώνα της Κυριακής. Τρίτος τερμάτισε ο Χόρχε Μαρτίν της εργοστασιακής Aprilia, o οποίος πήρε την πρωτοπορία στη βαθμολογία αναβατών μετά από τη σφοδρή πτώση που είχε ο Μάρκο Μπετζέκι.

It’s been a long time coming. AI FINALLY TAKES HIS MAIDEN MOTOGP WIN!#DutchGP | @AiOgura79 pic.twitter.com/J2B5WnuYtI — SuperFile Trackhouse MotoGP Team (@TrackhouseMoto) June 28, 2026

Τι έγινε στον αγώνα

Στην εκκίνηση, ο Μαρτίν έκανε ένα πολύ καλό πέταγμα και παρέμεινε στην 1η θέση μπροστά από τον Ογκούρα. Ο Μπετζέκι έπεσε 4ος και ένιωθε την πίεση των δύο εργοστασιακών Ducati. O Μ. Μάρκεθ τον προσπέρασε άμεσα, ενώ ο Μπανάια ήταν κολλημένος πίσω του. Στο τέλος του πρώτου γύρου οι αναβάτες της Trackhouse έδωσαν σκληρή μάχη και το εκμεταλλεύτηκε ο Μ. Μάρκεθ.

Ο Ισπανός της Ducati προσπέρασε τον Ογκούρα που έπεσε στην 6η θέση και ήταν πλέον 3ος πίσω από τον Ρ. Φερνάντεθ και μπροστά από τον Μπετζέκι.

Στο τέλος του δεύτερου γύρου άλλαξαν όλα. Στη στροφή 15 ο Μπετζέκι έχασε το μπροστινό και είχε σφοδρή πτώση βγαίνοντας εκτός αγώνα και η διαφορά του στη βαθμολογία αναβατών κινδύνευε.

Στον 4ο γύρο του αγώνα ο Μαρτίν είχε την πρωτοπορία με διαφορά 0,7 δλ από τον Ρ. Φερνάντεθ, ο οποίος τον πλησίαζε με γοργό ρυθμό. Στο τέλος του 5ου γύρου η Aprilia ανέκτησε το 1-2-3, με τον Ογκούρα να ανεβαίνει στην 3η θέση μπροστά από τον Μ. Μάρκεθ. Στον 7ο γύρο ο πρωταθλητής έχασε μία ακόμη θέση, αυτή τη φορά από τον Ακόστα.

H εξέλιξη αυτή δεν άρεσε στον Μ. Μάρκεθ, ο οποίος ανέκτησε την 4η θέση από τον Ακόστα, ενώ ο Μπανάια ήταν κολλημένος πίσω τους, ενώ οι Ντι Τζιαναντόνιο και Α. Μάρκεθ άρχιζαν να τους πλησιάζουν. Αυτή η μάχη ήταν η πιο ενδιαφέρουσα του αγώνα σε εκείνο το σημείο, με τον Ακόστα να κάνει λάθος και να χάνει θέση από τον Μπανάια που ήθελε να επιτεθεί στον teammate του.

Στον 10ο γύρο ο Μπανάια αποφάσισε να κάνει επίθεση και προσπέρασε τον Μ. Μάρκεθ και άρχισε να ανοίγει τη διαφορά. Όμως ήταν πολύ πίσω από τους τρεις πρώτους, καθώς ο Ογκούρα είχε ξεφύγει στα 3,7 δλ.

Στα μισά του αγώνα (13ο γύρο) ο Μαρτίν είχε διαφορά 0,3 δλ από τον Ρ. Φερνάντεθ, ενώ ο Ογκούρα είχε ρίξει τη διαφορά στο δευτερόλεπτο. Πίσω στις θέσεις 4 και 5 ήταν οι Μπανάια και Μ. Μάρκεθ, ενώ ο Ακόστα εγκατέλειψε έπειτα από ένα ακόμα μηχανικό πρόβλημα στη μοτοσικλέτα του. Στον 15ο γύρο η ατυχία χτύπησε και τον Μπανάια, ο οποίος λόγω τεχνικού προβλήματος εγκατέλειψε τον αγώνα χάνοντας την ευκαιρία για ένα ακόμη καλό αποτέλεσμα.

Ο 16ος γύρος ξεκίνησε με τον Ογκούρα να κάνει νέο ταχύτερο γύρο και ήταν κολλημένος πίσω από τον Ρ. Φερνάντεθ. Όμως κάποιου είδους πρόβλημα τον ανάγκασε να βγει εκτός γραμμής και έχασε 1 δευτερόλεπτο.

O αγώνας άλλαξε και πάλι πρόσωπο, με τον Ρ. Φερνάντεθ να περνά στην 1η θέση με μια ωραία βουτιά στον Μαρτίν πριν το τελευταίο σικέιν. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Ογκούρα, ο οποίος είχε το μομέντουμ και προσπέρασε αμέσως τον Μαρτίν και ανέβηκε στη 2η θέση.

Στον 20ο γύρο ο Ογκούρα κατάφερε να βρεθεί σε απόσταση βολής και πήρε την πρωτοπορία από τον Ρ. Φερνάντεθ με ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα. Πιο πίσω η μάχη άναψε με τον Ντι Τζιαναντόνιο να περνάει τον Μάρκεθ στο τελευταίο σικέιν, με τους δύο να βγαίνουν εκτός πίστας, με χαμένο να βγαίνει ο αναβάτης της Ducati. Οι αγωνοδίκες τιμώρησαν τον αναβάτη της VR46 με ποινή Long Lap και όταν την έκτισε επέστρεψε στην πίστα πίσω από τους Άλεξ και Μαρκ Μάρκεθ. Όμως δεν έμεινε εκεί και κατάφερε να τον περάσει ξανά στο τελευταίο σικέιν.

Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο ο Ογκούρα είχε μια άνετη διαφορά από τον Ρ. Φερνάντεθ, με τον Μαρτίν να έχει αποδεχθεί την 3η θέση. Περνώντας τη γραμμή του τερματισμού, ο Ιάπωνας πήρε την πρώτη του νίκη στο MotoGP με μία εκπληκτική εμφάνιση. Η Trackhouse Racing έκανε το 1-2 με τον Ρ. Φερνάντεθ στη 2η θέση, ενώ ο Χόρχε Μαρτίν συμπλήρωσε το βάθρο.

Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη 15άδα οι: Ντι Τζιαναντόνιο, Α. Μάρκεθ, Μπαστιανίνι, Μ. Μάρκεθ Κουαρταραρό, Μπίντερ, Ρινς, Μαρίνι, Βινιάλες, Μίλερ, Μορέιρα, Α. Φερνάντεθ.

Επόμενος αγώνας του MotoGP είναι το Grand Prix Γερμανίας το τριήμερο 10-12 Ιουλίου.

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