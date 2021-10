MotoGP Εμίλια-Ρομάνια: Πρωταθλητής ο Κουαρταραρό - νικητής ο Μάρκεθ

Η πτώση του Πέκο Μπανάια λίγο πριν το τέλος έδωσε τον τίτλο στον Φάμπιο Κουαραραρό.

Το GP Εμίλια-Ρομάνια στην πίστα του Μιζάνο θα μείνει στην ιστορία ως ο αγώνας που ο εκπληκτικός Φάμπιο Κουαρταραρό πανηγύρισε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή MotoGP. Ο «El Diablo» της Yamaha εξασφάλισε τον τίτλο τέσσερις γύρους πριν από το τέλος του αγώνα, όταν ο πρωτοπόρος σε εκείνο το σημείο Πέκο Μπανάια έπεσε και εγκατέλειψε. Τον αγώνα κέρδισε ο Μαρκ Μαρκέθ, με τη Repsol Honda να κάνει το 1-2 αφού στη 2η θέση τερμάτισε ο Πολ Εσπαργκαρό. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ενέα Μπαστιανίνι με την Ducati ενώ ο Πρωταθλητής Κουαρταραρό τερμάτισε 4ος.

Εκκίνηση

Με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Πέκο Μπανάια ξεκίνησε καλά και δεν είχε πρόβλημα να διατηρήσει την πρώτη θέση. Ακόμα καλύτερα για τον Ιταλό, είχε τον Τζακ Μίλερ ακριβώς πίσω του για προστασία. Ο Μιγκέλ Ολιβέιρα για μια στιγμή πέρασε στη 2η θέση αλλά ο Μίλλερ την πήρε πίσω σχεδόν αμέσως. Ο Μαρκ Μαρκέθ όμως ήταν πολύ επιθετικός και κόλλησε πίσω από τις δύο Ducati.

Πιο πίσω, ο Κουαρταραρό από τη 15η θέση ξεκίνησε την προσπάθεια να κερδίσει θέσεις και πέρασε διαδοχικά τους Άλεξ Μάρκεθ, Ζαρκό και Νακαγκάμι.

Η πίεση που ασκούσε ο Μάρκεθ στις Ducati έφερε αποτέλεσμα, καθώς δύο γύρους αργότερα ο Τζακ Μίλερ έχασε το μπροστινό και έπεσε, αφήνοντας τον Μπανάια να παλέψει με τον Μάρκεθ. Στο μεταξύ ο Κουαρταραρό κέρδισε κι άλλες θέσεις και ανέβηκε στη 10η.

Μάχη κορυφής

Ο Μπανάια συνέχισε να ανεβάζει το ρυθμό του και παράσερνε μαζί του τον Μάρκεθ, σχηματίζοντας μεγάλη διαφορά από όσους ακολουθούσαν, που ήταν ο Πολ Εσπαργκαρό με την άλλη Repsol Honda, ο Μιγκέλ Ολιβέιρα με την ΚΤΜ και ο Φράνκι Μορμπιντέλι που στην 5η θέση ήταν η πρώτη Yamaha. Ο Κουαρταραρό είχε κολλήσει σε εκείνο το σημείο πίσω από τον Άλεξ Ρινς στην 9η θέση και πολύ μακριά, πάνω από 10 δευτερόλεπτα, πίσω από τον Μπανάια.

Οι Μπανάια και Μάρκεθ συνέχιζαν τη μάχη τους στις δύο πρώτες θέσεις και όλος ο κόσμος την παρακολουθούσε με το ένα μάτι. Το άλλο κοίταζε πιο πίσω και παρακολουθούσε την πρόοδο του Κουαρταραρό, ο οποίος παρέμενε πίσω από τον Ρινς αλλά είχε ανέβει πλέον στην 7η θέση. Ο Πολ Εσπαργκαρό ανάμεσά τους έκανε πολύ καλό αγώνα στην 3η θέση και ετοιμαζόταν για ένα σπουδαίο βάθρο.

Έχουμε Πρωταθλητή!

Όταν ο Κουαρταραρό πέρασε τους Ρινς και Αλέιξ Ερσπαργκαρό και ανέβηκε στην 5η θέση, ήταν ήδη 8 δευτερόλεπτα πίσω από τον 4ο Ολιβέιρα και έμεναν μόνο 8 γύροι, οπότε βρισκόταν στην καλύτερη θέση που θα μπορούσε σε αυτόν τον αγώνα. Έτσι, το ενδιαφέρον μπορούσε να στραφεί αποκλειστικά στη μάχη των δύο πρώτων, που δεν είχε σταματήσει από το ξεκίνημα του αγώνα.

Πλησιάζαμε προς το τέλος του αγώνα, ο Μπανάια είχε ξεφύγει από τον Μάρκεθ και πήγαινε προς τη νίκη, όταν ξαφνικά όλα ανατράπηκαν. Ο Μπανάια έχασε το μπροστινό και έπεσε, κάτι που αυτόματα έχρισε Παγκόσμιο Πρωταθλητή τον Φάμπιο Κουαρταραρό. Λίγο αργότερα έπεσε και ο Ολιβέιρα, κάτι που ανέβασε τον Γάλλο στην 3η θέση.

Τον αγώνα βέβαια κέρδισε ο σπουδαίος Μαρκ Μάρκεθ με τον Πολ Εσπαργκαρό να τερματίζει στη 2η θέση και να συμπληρώνει το 1-2 για τη Repsol Honda. Ο Ενέα Μπαστιανίνι στην τελευταία στροφή πήρε την 3η θέση του βάθρου από τον Κουαρταραρό, που τελικά τερμάτισε 4ος, κάτι που σίγουρα δεν τον απασχόλησε καθόλου. Ακολούθησαν οι Ζαρκό, Ρινς, Αλέιξ Εσπαργκαρό, Βινιάλες, Μαρίνι και ο Βαλεντίνο Ρόσι σε μια συγκινητική 10η θέση, για τελευταία φορά μπροστά στους συμπατριώτες του.

Επόμενος αγωνας είναι το GP Πορτογαλίας στην πίστα του Algarve το 3ήμερο 5-7 Νοεμβρίου.

Αποτελέσματα GP Εμίλια-Ρομάνια

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών