Πακέτο-μαμούθ αναμένεται να παρουσιάσει η Aston Martin πριν από την καλοκαιρινή διακοπή με στόχο να σώσει τη χρονιά της στη Formula 1.

Η Aston Martin βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη σεζόν στη Formula 1, καθώς είναι η χειρότερη ομάδα του grid, πίσω ακόμα και από τη νεοσύστατη Cadillac. Παρότι έχει πάρει 1 βαθμό έως τώρα, η απόδοσή της είναι εξαιρετικά απογοητευτική και σε κάθε αγώνα δέχεται τρεις γύρους από τον πρωτοπόρο.

Η AMR26 είναι ένα μονοθέσιο υπέρβαρο, αεροδυναμικά πίσω από τον ανταγωνισμό και «προδομένο» από μια μη ανταγωνιστική μονάδα ισχύος της Honda.

Ωστόσο, η ομάδα του Σίλβερστον δεν έχει καταθέσει τα όπλα. Αντί να παρουσιάζει μικρές διορθώσεις, επέλεξε να φυλάξει όλους της τους πόρους για ένα τεράστιο πακέτο αναβαθμίσεων όπως επιβεβαίωσε ο τεχνικός ηγέτης της ομάδας, Άντριαν Νιούι.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η Aston Martin παίζει την τελευταία της ζαριά

Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της Aston Martin, o Νιούι επιβεβαίωσε πως το μονοθέσιο θα έχει ένα τεράστιο πακέτο αναβαθμίσεων στον αγώνα της Ουγγαρίας, πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα. Ο Βρετανός αποκάλυψε ότι η Aston Martin προχώρησε σε μια πολύ σύνθετη και κοστοβόρα διαδικασία, που περιλάμβανε ακόμα και νέα crash tests από τη FIA, προκειμένου να χάσει το μονοθέσιο τα περιττά του κιλά.

«Τα βασικά δομικά στοιχεία παραμένουν τα ίδια –το σασί και η αρχιτεκτονική του κιβωτίου ταχυτήτων δεν αλλάζουν ριζικά– αλλά αφαιρέσαμε βάρος και από τα δύο, κάτι που απαιτούσε εκ νέου διαδικασία ομολογκασιόν και crash test για το εμπρός μέρος του σασί. Η εμπρός ανάρτηση παραμένει ίδια, ενώ η πίσω είναι ελαφρώς αναθεωρημένη. Έχουμε αναπτύξει ένα νέο ρύγχος και έχουμε ανασχεδιάσει ουσιαστικά τις αεροδυναμικές επιφάνειες. Επομένως, ενώ η βασική δομή είναι παρόμοια, πρόκειται για ένα μεγάλο αεροδυναμικό πακέτο σε συνδυασμό με σημαντική μείωση βάρους. Ο στόχος είναι να φτάσουμε πολύ κοντά στο κατώτατο όριο βάρους», εξήγησε ο Νιούι.

Επιπλέον αναγνώρισε πως η σχεδιαστική κατεύθυνση της AMR26 ήταν εσφαλμένη με δική του ευθύνη: «Στο κομμάτι της αεροδυναμικής ακολουθήσαμε επίσης μια τολμηρή κατεύθυνση, την οποία πίεσα σε μεγάλο βαθμό εγώ, χωρίς την πολυτέλεια να εξερευνήσουμε εις βάθος πολλαπλές φιλοσοφίες, καθώς ο χρόνος ήταν εναντίον μας. Δεν θα έλεγα ότι η κατεύθυνση που πήραμε είναι θεμελιωδώς λανθασμένη, αλλά μας δημιούργησε προκλήσεις τις οποίες δεν είχαμε προβλέψει».

Our #AustrianGP draws to a close. pic.twitter.com/ieAxpIZIrX — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) June 28, 2026

Ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός

Ο Νιούι είναι πεπεισμένος πως η σεζόν της ομάδας του θα αλλάξει προς το καλύτερο στο δεύτερο μισό της χρονιάς, καθώς το πακέτο αναβάθμισης θα φέρει μεγάλα κέρδη.

«Προβλέπουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, αλλά είμαι διστακτικός στο να αναφέρω συγκεκριμένα νούμερα, επειδή τα εργαλεία προσομοίωσης που διαθέτουμε δεν είναι ακόμα τόσο εξελιγμένα ή σωστά ευθυγραμμισμένα με την πίστα όσο θα έπρεπε», είπε.

Το Grand Prix της Ουγγαρίας τον επόμενο μήνα δεν θα κρίνει απλώς την πορεία της Aston Martin για το υπόλοιπο του 2026, αλλά θα καθορίσει αν η Formula 1 θα συνεχίσει να απολαμβάνει τον Φερνάντο Αλόνσο στο grid της επόμενης χρονιάς.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.