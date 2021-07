Νεκρός 14χρονος αναβάτης σε αγώνα του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ταλέντων (vid)

Ο νεαρός Ισπανός αναβάτης της ομάδας Cuna de Campeones, Oύγκο Μιγιάν, παρασύρθηκε από συναθλητή του μετά από πτώση, κατά τη διάρκεια αγώνα στην πίστα του Άραγκον.

Ένα τρομακτικό ατύχημα που κατέληξε στο θάνατο του νεαρού αναβάτη Ούγκο Μιγιάν συνέβη σήμερα, Κυριακή 25 Ιουλίου, στην πίστα του Άραγκον στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια αγώνα του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ταλέντων.

We are deeply saddened to report that Hugo Millán succumbed to his injuries after a crash in the HETC race.



We send all our love and support to his family, team and loved ones.



