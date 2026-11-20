Το ηλεκτρικό hatchback διατίθεται με δύο μπαταρίες και αυτονομία έως 497 χλμ. WLTP. Στα 28.990 ευρώ η τιμή εκκίνησης με το εμπορικό bonus, πριν από την κρατική επιδότηση.

Στην ελληνική αγορά είναι πλέον διαθέσιμο το νέο Hyundai IONIQ 3, με τιμή καταλόγου από 30.990 ευρώ. Με την εφαρμογή του Hyundai Green Bonus των 2.000 ευρώ, η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 28.990 ευρώ, ενώ με επιπλέον συνυπολογισμό κρατικής επιδότησης 3.000 ευρώ μπορεί να υποχωρήσει στα 25.990 ευρώ, υπό την προϋπόθεση επιλεξιμότητας του αγοραστή, διαθεσιμότητας της ενίσχυσης και έγκρισης και καταβολής της.

Το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της Hyundai προσφέρεται σε πέντε συνδυασμούς μπαταρίας και εξοπλισμού. Η γκάμα περιλαμβάνει δύο μπαταρίες, χωρητικότητας 42,2 και 61 kWh, και τις εκδόσεις Premium, Distinctive και N Line, με τη μέγιστη μικτή αυτονομία να φτάνει τα 497 χλμ. κατά WLTP.

Μήκος 4,16 μέτρων και πορτμπαγκάζ 441 λίτρων

Το IONIQ 3 υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Art of Steel» της Hyundai, με αμάξωμα που η εταιρεία περιγράφει ως «Aero Hatch» και αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,263. Το μήκος του φτάνει τα 4.155 χιλιοστά, ή τα 4.170 χιλιοστά στην έκδοση N Line, ενώ το μεταξόνιο διαμορφώνεται στα 2.680 χιλιοστά.

Ο χώρος αποσκευών έχει συνολική χωρητικότητα 441 λίτρων. Σε αυτή περιλαμβάνεται ένας ανεξάρτητος αποθηκευτικός χώρος Megabox 119 λίτρων, προσφέροντας επιπλέον δυνατότητες διαχωρισμού των αντικειμένων.

Δύο μπαταρίες και φόρτιση 10-80% σε 29 λεπτά

Η έκδοση Standard Range συνδυάζει μπαταρία 42,2 kWh με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 147 ίππων. Η αυτονομία της φτάνει έως τα 344 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP και έως τα 465 χλμ. στον αστικό κύκλο.

Η Long Range διαθέτει μπαταρία 61 kWh και αποδίδει 135 ίππους, με μέγιστη μικτή αυτονομία 497 χλμ. και αστική έως 687 χλμ. Οι τιμές αυτές αφορούν την έκδοση Premium, καθώς η αυτονομία διαφοροποιείται ανάλογα με τον εξοπλισμό. Και στις δύο επιλογές μπαταρίας, η ροπή είναι 250 Nm και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα.

Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 V. Σύμφωνα με τη Hyundai, η φόρτιση από το 10% στο 80% σε ταχυφορτιστή DC ολοκληρώνεται σε 29 λεπτά. Ο ενσωματωμένος φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος έχει ισχύ 11 kW, ενώ προαιρετικά διατίθεται φορτιστής AC 22 kW, σε πακέτο με λειτουργίες V2L/V2X. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα επίπεδα αναγεννητικής πέδησης, με επιλογή από χειριστήρια στο τιμόνι, καθώς και τη λειτουργία i-Pedal.

Νέο σύστημα πολυμέσων και τρεις εκδόσεις εξοπλισμού

Στο IONIQ 3 πραγματοποιεί την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα το σύστημα πολυμέσων PLEOS Connect, με δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού. Η οθόνη έχει διαγώνιο 12,9 ιντσών από τη βασική έκδοση Premium και φτάνει τις 14,6 ίντσες στην N Line, στην οποία προστίθεται ο φωνητικός βοηθός Gleo AI. Παράλληλα, διατηρούνται φυσικά κουμπιά για λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά.

Η Premium περιλαμβάνει διζωνικό αυτόματο κλιματισμό με πίσω αεραγωγούς, φωτιστικά σώματα Full LED, Smart Key, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών και τρεις θύρες USB-C. Ο βασικός εξοπλισμός ασφαλείας διαθέτει επτά αερόσακους, συστήματα υποβοήθησης οδηγού, κάμερα οπισθοπορίας και αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω.

Στην Distinctive προστίθενται ψηφιακός πίνακας οργάνων 9,9 ιντσών, σύστημα θέρμανσης μπαταρίας, ασύρματη φόρτιση κινητού, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, αισθητήρας βροχής, φιμέ πίσω κρύσταλλα και ζάντες 17 ιντσών.

Η N Line συνδυάζεται αποκλειστικά με την μπαταρία των 61 kWh και ξεχωρίζει από τις σπορ σχεδιαστικές λεπτομέρειες και τις ζάντες 18 ιντσών. Διαθέτει επίσης επενδύσεις suede/υφάσματος, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, κάμερες περιμετρικής θέασης 360 μοιρών και πρόσθετα συστήματα υποβοήθησης.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται το Memory Reverse Assist, το οποίο μπορεί να αναπαράγει αυτόματα προς τα πίσω έως 50 μέτρα της τελευταίας διαδρομής, με τον οδηγό να ελέγχει το φρένο. Ανάλογα με την έκδοση, ο προαιρετικός εξοπλισμός περιλαμβάνει αντλία θερμότητας, ηχοσύστημα BOSE, Digital Key 2, προβολείς Matrix LED, καθίσματα relaxation με θέρμανση και αερισμό, καθώς και διχρωμία αμαξώματος.

Οι τιμές του Hyundai IONIQ 3 στην Ελλάδα