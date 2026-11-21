Οι πρώτες κυψέλες από τη μονάδα της Ford στο Μίσιγκαν προορίζονται για το ηλεκτρικό pick-up Fathom. Το εργοστάσιο ανήκει στη Ford, αλλά η τεχνολογία προέρχεται από την CATL.

Η Ford ξεκίνησε την παραγωγή κυψελών μπαταρίας χαμηλότερου κόστους στο νέο της εργοστάσιο στο Μίσιγκαν. Οι κυψέλες προορίζονται για το Fathom, το επερχόμενο μεσαίο ηλεκτρικό pick-up της εταιρείας. Η είδηση δεν είναι ότι η Ford σχεδιάζει να φτιάξει μπαταρίες στις ΗΠΑ, αλλά ότι η παραγωγή έχει ήδη αρχίσει. Και γίνεται με τεχνολογία της κινεζικής CATL.

Αμερικανικό εργοστάσιο, κινεζική τεχνολογία

Η διάκριση έχει σημασία: η CATL δεν κατασκευάζει τις κυψέλες στην Κίνα για να τις στείλει στη Ford. Η παραγωγή γίνεται στο Μίσιγκαν, σε εργοστάσιο που ανήκει στη Ford. Η αμερικανική εταιρεία χρησιμοποιεί την τεχνολογία της CATL με άδεια. Με άλλα λόγια, η Ford έχει τον έλεγχο της παραγωγής στη δική της μονάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ανέπτυξε η ίδια την τεχνολογία στην οποία βασίζεται η γραμμή.

Αυτό ακριβώς το μοντέλο συνεργασίας έχει προσελκύσει την προσοχή Αμερικανών νομοθετών και αξιωματούχων. Η παραγωγή στο Μίσιγκαν απαντά στο ερώτημα «πού φτιάχνεται η μπαταρία». Δεν απαντά όμως με τον ίδιο τρόπο στο ερώτημα «από ποιον προέρχεται η τεχνολογία». Αν το ζητούμενο είναι να μη χρειάζεται να εισάγεις τις έτοιμες κυψέλες, το εργοστάσιο αλλάζει την εξίσωση. Αν το ζητούμενο είναι να μη βασίζεσαι σε τεχνολογία κινεζικής εταιρείας, η άδεια χρήσης δείχνει πού παραμένει η εξάρτηση.

Τι σημαίνει για το ηλεκτρικό Fathom

Για τη Ford, το άμεσο ζητούμενο είναι το κόστος του αυτοκινήτου. Οι κυψέλες είναι τα επιμέρους στοιχεία που συγκροτούν την μπαταρία. Αν η εταιρεία μειώσει το κόστος τους, μειώνει ένα μέρος του κόστους της μπαταρίας πριν αυτή μπει στο όχημα. Αυτό δεν μεταφράζεται αυτόματα σε αντίστοιχη μείωση της τιμής στο ταμείο. Δίνει όμως στη Ford περιθώριο είτε να τιμολογήσει πιο ανταγωνιστικά το Fathom είτε να περιορίσει το κόστος που πρέπει να απορροφήσει η ίδια.

Εκεί βρίσκεται και το ενδιαφέρον για το επόμενο ηλεκτρικό pick-up της εταιρείας. Το Fathom δεν αρκεί να πείσει ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά ενός pick-up. Πρέπει να το κάνει σε τιμή που να βγάζει νόημα για τον αγοραστή και για τη Ford. Η έναρξη παραγωγής των κυψελών είναι ένα συγκεκριμένο βήμα προς αυτόν τον στόχο. Το αν το χαμηλότερο κόστος θα φανεί και στην τιμή του αυτοκινήτου θα κριθεί όταν η Ford ανακοινώσει πόσο θα κοστίζει το Fathom.