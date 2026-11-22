Ο Μάρκο Μπετζέκι νίκησε στο Πορτιμάο αλλά η ιστορία θα γράψει ότι στην πορτογαλική πίστα ο Μαρκ Μάρκεθ πανηγύρισε τον 8ο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία και 10ο συνολικά στο MotoGP.

Ο Μάρκο Μπετζέκι κέρδισε το Grand Prix Πορτογαλίας, οδηγώντας την Aprilia σε ένα εντυπωσιακό 1-2-3, αλλά ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν εκείνος που έφυγε από το Πορτιμάο με το μεγαλύτερο έπαθλο. Ο Ισπανός τερμάτισε όγδοος και εξασφάλισε το όγδοο παγκόσμιο πρωτάθλημά του στο MotoGP, έναν γύρο πριν από το τέλος της σεζόν.

Με αυτήν την επιτυχία, ο αναβάτης της Ducati έφτασε τους δέκα παγκόσμιους τίτλους συνολικά και ισοφάρισε τους οκτώ του Τζάκομο Αγκοστίνι στη μεγάλη κατηγορία. Ήταν η ολοκλήρωση μιας ανατροπής που έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολη νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν η επέμβαση στον τραυματισμένο ώμο του τον είχε αφήσει 102 βαθμούς πίσω στη βαθμολογία.

🏆 @marcmarquez93 is the 2026 #MotoGP WORLD CHAMPION! 🏆 A #MARCmade against all odds. A comeback for the #H1STORY books 💯 https://t.co/8YXpT9pQlw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Από την απογοήτευση του Sprint στην κατάκτηση

Ο Μάρκεθ είχε χάσει την πρώτη ευκαιρία να πανηγυρίσει το Σάββατο, όταν έπεσε από την τρίτη θέση στον προτελευταίο γύρο του Sprint, στη σύντομη εμφάνιση βροχής. Έτσι, η υπόθεση του τίτλου μεταφέρθηκε στον κυριακάτικο αγώνα των 25 γύρων, στον οποίο μια θέση στην πρώτη εννιάδα θα του αρκούσε ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αντιπάλων του.

Η εκκίνησή του ήταν εξαιρετική και τον έφερε στην πρωτοπορία. Στη συνέχεια, όμως, δεν επέμεινε σε μάχες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον βασικό του στόχο. Ο Ραούλ Φερνάντεθ πέρασε μπροστά στην αρχή του δεύτερου γύρου, ο Χόρχε Μαρτίν ακολούθησε στη στροφή 13 και ο Μπετζέκι προσπέρασε τον αναβάτη της Ducati στην πρώτη στροφή του τρίτου γύρου.

Οι τρεις Aprilia απομακρύνθηκαν, ενώ ο Μάρκεθ υποχώρησε σταδιακά μέχρι την ένατη θέση, ανάμεσα στον Μπραντ Μπίντερ και τον Λούκα Μαρίνι. Παρέμενε, πάντως, μέσα στο όριο που χρειαζόταν για να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα, χωρίς να χρειάζεται να κυνηγήσει τους πρωτοπόρους.

MARCO BEZZECCHI DOES THE DOUBLE AT PORTIMAO! 🏆 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/j5er6BCCbk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Ο Μπετζέκι ολοκλήρωσε το νταμπλ

Στην κορυφή, ο Φερνάντεθ κρατούσε αρχικά την πρώτη θέση, έχοντας πίσω του τις δύο εργοστασιακές Aprilia. Ο Μπετζέκι πέρασε τον Μαρτίν στον 11ο γύρο και στη συνέχεια έβαλε στο στόχαστρό του τον αναβάτη της Trackhouse. Η καθοριστική προσπέραση ήρθε στην πρώτη στροφή του 15ου γύρου, όταν ο Ιταλός ανέλαβε την πρωτοπορία.

Από εκείνο το σημείο άνοιξε τη διαφορά και έφτασε στην καρό σημαία με πλεονέκτημα μεγαλύτερο των τριών δευτερολέπτων. Ήταν η έβδομη νίκη του σε Grand Prix μέσα στη σεζόν και το πρώτο του νταμπλ Sprint και κυριακάτικου αγώνα για το 2026.

Ο Μαρτίν επικράτησε στη μάχη με τον Φερνάντεθ για τη δεύτερη θέση, με την Aprilia να καταλαμβάνει και τις τρεις θέσεις του βάθρου και να περνά στην κορυφή της βαθμολογίας των κατασκευαστών. Η εξαιρετική εμφάνιση των αναβατών της, ωστόσο, δεν μπορούσε πλέον να ανατρέψει την έκβαση του πρωταθλήματος αναβατών.

JUST LOOK AT THESE SCENES. PURE AURA 🔥 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/FtEAI6TOys — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Όγδοος στον αγώνα, πρωταθλητής στο Πορτιμάο

Ο Μάρκεθ κατευθυνόταν προς την ένατη θέση, πριν μια πτώση του Ντιόγκο Μορέιρα στα τελευταία στάδια τον ανεβάσει όγδοο. Αυτό ήταν αρκετό για να ολοκληρώσει την αποστολή του και να εξασφαλίσει ακόμη έναν τίτλο με την εργοστασιακή Ducati.

Το Πορτιμάο είχε, επομένως, δύο διαφορετικούς πρωταγωνιστές: τον Μπετζέκι, που επέβαλε τον ρυθμό του και κέρδισε τον αγώνα, και τον Μάρκεθ, που αυτή τη φορά δεν χρειαζόταν τη νίκη για να πανηγυρίσει τη σημαντικότερη επιτυχία της χρονιάς.

Η σεζόν ολοκληρώνεται στο Circuit Ricardo Tormo, στο Τσέστε της Βαλένθια, το τριήμερο 27–29 Νοεμβρίου 2026. Ο τελευταίος κυριακάτικος αγώνας της χρονιάς θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου.

Αποτελέσματα MotoGP Πορτογαλίας 2026

Θέση Αναβάτης Ομάδα Μοτοσικλέτα Διαφορά / Κατάσταση 1 Μάρκο Μπετζέκι Aprilia Racing Aprilia Νικητής – 25 γύροι 2 Χόρχε Μαρτίν Aprilia Racing Aprilia +3.845 3 Ραούλ Φερνάντεθ SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia +5.711 4 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +8.828 5 Άι Ογκούρα SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia +10.305 6 Φερμίν Αλντεγκέρ BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +14.107 7 Μπραντ Μπίντερ Red Bull KTM Factory Racing KTM +17.465 8 Μαρκ Μάρκεθ Ducati Lenovo Team Ducati +18.162 9 Λούκα Μαρίνι Honda HRC Castrol Honda +18.599 10 Ίκερ Λεκουόνα Ducati Lenovo Team Ducati +22.275 11 Ενέα Μπαστιανίνι Red Bull KTM Tech3 KTM +24.028 12 Φάμπιο Κουαρταραρό Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha +25.059 13 Τζακ Μίλερ Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +25.746 14 Άλεξ Ρινς Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha +33.146 15 Φράνκο Μορμπιντέλι Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +34.495 16 Πολ Εσπαργκαρό Red Bull KTM Tech3 KTM +34.724 17 Τζέικ Ντίξον Honda HRC Castrol Honda +34.951 18 Αουγκούστο Φερνάντεθ Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +1:03.917 – Ντιόγκο Μορέιρα Pro Honda LCR Honda Εγκατάλειψη – 24 γύροι – Άλεξ Μάρκεθ BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati Εγκατάλειψη – 11 γύροι – Πέδρο Ακόστα Red Bull KTM Factory Racing KTM Εγκατάλειψη – 5 γύροι – Ζοάν Ζαρκό Castrol Honda LCR Honda Δεν εκκίνησε

Οι διαφορές των αναβατών που τερμάτισαν αναφέρονται στον νικητή και δίνονται σε δευτερόλεπτα, εκτός από εκείνη του Αουγκούστο Φερνάντεθ, που αποδίδεται σε λεπτά και δευτερόλεπτα.