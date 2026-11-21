Τα τρία SUV της νεοεισελθείσας μάρκας πέτυχαν την ανώτατη αξιολόγηση ασφάλειας - Οι επιδόσεις στις επιμέρους δοκιμές και οι τιμές των L6 και L8 στην Ελλάδα.

Αξιολόγηση πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP απέσπασαν τα Lepas L4, L6 και L8, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Και τα τρία SUV πέτυχαν την ανώτατη βαθμολογία στη συγκεκριμένη κλίμακα αξιολόγησης, καταγράφοντας επίσης επίδοση 100% στη δοκιμή πλευρικής σύγκρουσης με κινητή μπαριέρα.

Οι επιδόσεις των L6 και L8

Τα Lepas L6 και L8, τα οποία βασίζονται στην πλατφόρμα Intelligent LEX, συγκέντρωσαν 78% στην αποφυγή σύγκρουσης και 87% στην προστασία επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης. Στη δοκιμή πλευρικής σύγκρουσης με κινητή μπαριέρα έλαβαν το σύνολο των διαθέσιμων βαθμών.

Στον τομέα της ασφάλειας μετά τη σύγκρουση, η βαθμολογία τους έφτασε το 95%. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η συγκεκριμένη αξιολόγηση εξετάζει λειτουργίες όπως η αυτόματη ενεργοποίηση των προειδοποιητικών φώτων, η διαχείριση του ηλεκτρικού συστήματος υψηλής τάσης και η ευκολία απεγκλωβισμού των επιβατών.

Ο εξοπλισμός ασφαλείας των δύο μοντέλων περιλαμβάνει προσαρμοζόμενο cruise control, αυτόνομη πέδηση έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών, σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου και υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Υψηλότερες επιδόσεις για το L4 σε δύο τομείς

Το Lepas L4, η πρόταση της μάρκας στην κατηγορία B-SUV, συγκέντρωσε 84% στην αποφυγή σύγκρουσης και 90% στην προστασία επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης. Στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση βαθμολογήθηκε με 92%, ενώ πέτυχε επίσης 100% στη δοκιμή πλευρικής σύγκρουσης με κινητή μπαριέρα.

Οι επιμέρους βαθμολογίες που παραθέτει η εταιρεία διαμορφώνονται ως εξής:

Τομέας αξιολόγησης Lepas L4 Lepas L6 Lepas L8 Συνολική αξιολόγηση 5 αστέρια 5 αστέρια 5 αστέρια Αποφυγή σύγκρουσης 84% 78% 78% Προστασία επιβατών σε σύγκρουση 90% 87% 87% Ασφάλεια μετά τη σύγκρουση 92% 95% 95% Πλευρική σύγκρουση με κινητή μπαριέρα* 100% 100% 100%

*Η επίδοση αφορά τη συγκεκριμένη επιμέρους δοκιμή και όχι το σύνολο της αξιολόγησης προστασίας επιβατών.

Οι τιμές και οι εγγυήσεις στην Ελλάδα

Τα Lepas L6 και L8 διατίθενται ήδη στην ελληνική αγορά μέσω της Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη, με τιμές εκκίνησης 33.900 και 42.900 ευρώ αντίστοιχα.

Τα δύο μοντέλα συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση επτά ετών ή 150.000 χιλιομέτρων για τα μηχανικά μέρη και οκτώ ετών ή 160.000 χιλιομέτρων για την μπαταρία υψηλής τάσης. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης επτά χρόνια οδικής βοήθειας και τρία χρόνια δωρεάν service.