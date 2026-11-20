Η ενέργεια αφορά συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων Grande Panda, 600 Hybrid, 500 Hybrid και Pandina, με δωρεάν επιλογή χρώματος σε επιλεγμένα μοντέλα.

Προωθητική ενέργεια για τη Black Friday ανακοίνωσε η FIAT, με όφελος που φτάνει έως τα 2.300 ευρώ. Οι προσφορές αφορούν συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και περιλαμβάνουν τα Grande Panda, 600 Hybrid, 500 Hybrid και Pandina. Στα Grande Panda, 600 Hybrid και Pandina, η επιλογή χρώματος προσφέρεται χωρίς επιπλέον χρέωση.

Το όφελος για Grande Panda και 600 Hybrid

Για το FIAT Grande Panda, που έχει κατακτήσει τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα», το όφελος διαμορφώνεται στα 1.550 ευρώ στις εκδόσεις με χειροκίνητο κιβώτιο και στα 1.950 ευρώ στις Hybrid με αυτόματο κιβώτιο. Και στις δύο περιπτώσεις, όλα τα διαθέσιμα χρώματα προσφέρονται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Το μεγαλύτερο όφελος της ενέργειας αφορά το FIAT 600 Hybrid και φτάνει έως τα 2.300 ευρώ. Η προσφορά περιλαμβάνει αυτοκίνητα με ισχύ 110 ή 145 ίππων, επίσης χωρίς επιπλέον χρέωση για την επιλογή χρώματος.

Οι προσφορές για 500 Hybrid και Pandina

Το νέο FIAT 500 Hybrid διατίθεται με όφελος 2.000 ευρώ, τόσο στην έκδοση Hatchback όσο και στην Cabrio. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι εκπομπές CO2 του μοντέλου εξασφαλίζουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

Στο FIAT Pandina, το όφελος φτάνει έως τα 2.200 ευρώ και αφορά τις εκδόσεις Icon και Cross. Η επιλογή χρώματος δεν επιβαρύνεται, ενώ η εταιρεία αναφέρει επίσης μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη καθημερινή πρόσβαση στον Πράσινο Δακτύλιο.

Συνοπτικά οι προσφορές

Μοντέλο / Έκδοση Όφελος Black Friday Επιλογή χρώματος χωρίς χρέωση Grande Panda με χειροκίνητο κιβώτιο 1.550 ευρώ Ναι Grande Panda Hybrid με αυτόματο κιβώτιο 1.950 ευρώ Ναι 600 Hybrid 110 και 145 ίππων Έως 2.300 ευρώ Ναι 500 Hybrid Hatchback και Cabrio 2.000 ευρώ Δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση Pandina Icon και Cross Έως 2.200 ευρώ Ναι

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δίκτυο πωλήσεων της FIAT για τη διαθεσιμότητα των ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, τους αναλυτικούς όρους της ενέργειας και τον προγραμματισμό test drive.