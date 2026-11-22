Ο αγώνας της Formula 1 στο Λας Βέγκας ήταν το καλύτερο παράδειγμα για τους στόχους που είχαν όσοι έγραψαν τους τεχνικούς κανονισμούς του 2026.

Το Grand Prix Λας Βέγκας της Formula 1 θα μείνει στην ιστορία ως ο πιο θεαματικός αγώνας του 2026. Τα αλληλοπροσπεράσματα, οι ανατροπές και το δράμα συνέβαλλαν σε ένα ονειρικό για τους ιθύνοντες του σπορ θέαμα, που ενισχύει απόλυτα το αφήγημα περί συναρπαστικών αγώνων και υπερθεάματος πέρα από κάθε άλλη εποχή. Πιο αναλυτικά θα τα συζητήσουμε στην αυριανή μας εκπομπή Pole Position by Allwyn ζωντανά στις 16:30 στο Youtube.

Όμως το να είναι θεαματικός ένας αγώνας δεν σημαίνει πως είναι και ο καλύτερος της αγωνιστικής σεζόν. Για κάποιους το να αλλάζει η πρωτοπορία κάθε 500 μέτρα είναι κάτι το συναρπαστικό, τους εξιτάρει και το απολαμβάνουν. Έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Εξάλλου ο κάθε ένας μας έχει διαφορετικά γούστα και μπορεί να δει έναν αγώνα από μια διαφορετική οπτική. Και όπως συμβαίνει στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, υπάρχει μία εξήγηση πίσω από τα ερωτήματα που δημιουργούνται.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Οι κανονισμοί φτιάχτηκαν για αγώνες όπως το Βέγκας

Προσωπικά, μου άρεσε το Grand Prix. Δεν πιστεύω πως ήταν το καλύτερο της σεζόν, αλλά δεν βαρέθηκα. Πώς γίνεται όμως να βαρεθείς έναν αγώνα με ρεκόρ προσπερασμάτων και 35 εναλλαγές στην πρωτοπορία; Η προβλεψιμότητά του.

Ήταν σχεδόν δεδομένο πως όταν ο Ράσελ προσπερνούσε τον Φερστάπεν στην πίσω ευθεία, ο Ολλανδός θα ξανάπαιρνε την πρωτοπορία. Γι’ αυτό δεν χρειάστηκε κάποια οδηγική μαεστρία από κανέναν από τους δύο. Τη δουλειά έκανε το λογισμικό: Η W17 άδειαζε την μπαταρία της στην ευθεία και η RB22 που είχε κρατούσε απόθεμα κατάφερνε να ξαναπεράσει μπροστά πριν τη στροφή 1.

To «κλειδί» ήταν στο αν θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να απαντήσει η Mercedes στο λογισμικό της Red Bull ή αν θα μπορούσε και κάποιος άλλος να περάσει τον Φερστάπεν στην ευθεία ώστε να αλλάξουν οι ισορροπίες. Οι «ταύροι» δεν είναι χθεσινοί βέβαια. Ήξεραν τι έκαναν με τη διαχείριση της ενέργειας έχοντας τον πιο ισχυρό κινητήρα εσωτερικής καύσης στο grid, εμπιστεύθηκαν την ιδιοφυΐα του Φερστάπεν να τα φέρει εις πέρας και το κατάφερε.

Ο αγώνας στο Λας Βέγκας ήταν αυτό ακριβώς για το οποίο σχεδιάστηκαν οι φετινοί τεχνικοί κανονισμοί. Το slipstream ήταν πανίσχυρο στην πίστα και οι διαφορετικές χαρτογραφήσεις στην απόδοση της μπαταρίας επέτρεπαν στους οδηγούς να προσπερνάει ο ένας τον άλλο συνεχώς. Το boost, το Overtake, το clipping και το super clipping σε συνδυασμό με τις δεξιότητες των οδηγών προσέφεραν έναν αγώνα που για πολλούς είναι ο καλύτερος της σεζόν και άλλους ένας αγώνας που δεν αντιπροσωπεύει το racing. Όμως πρέπει να αποδεχθούμε πως έτσι έχουν σχεδιαστεί οι κανονισμοί και αποσκοπούν αγώνες όπως στο Βέγκας και πρέπει να αναγνωρίζουμε πότε πετυχαίνουν και πότε όχι.

Now it's Russell in the lead! You could throw a blanket over the top 10 👀 #F1 #LasVegasGP | LAP 37/50 https://t.co/JsRhLkVUpP — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Υπάρχουν αληθινοί και ψεύτικοι φίλαθλοι της F1;

Ο Φερστάπεν, ο οποίος απόλαυσε τον αγώνα, παρά το γεγονός ότι στην αρχή της σεζόν κατέκρινε τέτοιου είδους racing έκανε ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις: «Από έξω μπορεί να ήταν ένας πολύ συναρπαστικός αγώνας να βλέπεις, όμως δεν πρέπει να είναι έτσι οι αγώνες της F1 για τους αληθινούς φιλάθλους της».

Ποιοι είναι οι πραγματικοί φίλαθλοι της F1 όμως; Το σπορ έχει γνωρίσει τεράστια αύξηση δημοτικότητας και όλο και περισσότεροι παρακολουθούν τους αγώνες. Άσχετα με το τι πιστεύει ο καθένας για τη νέα γενιά φιλάθλων ή αυτή του Drive to Survive, η πραγματικότητα είναι πως οι «σκληροπυρηνικοί» έχουν λιγοστέψει τα τελευταία 20 χρόνια.

TOP 5 Verstappen Antonelli Russell Piastri Norris This is sooooo close 🤏 #F1 #LasVegasGP | LAP 46/50 https://t.co/G8AAJkz6Ne — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Δεν είναι κακό να έχεις ένα δημογραφικό που περιλαμβάνει διαφορετικές μερίδες φιλάθλων, από τους casuals μέχρι και τους hardcore που λέμε στο χωριό μου. Είναι όμως σημαντικό να ευχαριστείς όλους, γιατί η Formula 1 απευθύνεται σε όλους και όχι σε ορισμένους που βλέπουν για παράδειγμα από το 1978. Μιας και πιάσαμε τα ‘70s ή ακόμη και τα ‘60s, το racing τότε ήταν πολύ διαφορετικό και σε πολλές πίστες βλέπαμε σκηνικά ανάλογα με το φετινό Λας Βέγκας.

Οπότε αυτό που βλέπουμε είναι ένας κύκλος και δεν μπορούμε να δώσουμε έναν συγκεκριμένο ορισμό για το τι είναι racing. Αυτοί είναι οι κανονισμοί και αυτούς τους αγώνες προσφέρουν. Στο επόμενο κανονιστικό σετ το 2030 θα δούμε και πάλι κάτι διαφορετικό Φυσικά και ιδανικό θα ήταν να είχαν οι οδηγοί περισσότερο έλεγχο του υβριδικού συστήματος, όμως 35 γύρους πίσω από τον Φερστάπεν ο Ράσελ, δεν άφηνε το μονοθέσιο να τσουλάει από μόνο του, όπως και οι άλλοι οδηγοί.

Δεν αντιλέγω πως πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές ώστε οι οδηγοί να έχουν περισσότερη ελευθερία, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν κάνουν τη διαφορά. Ευελπιστώ πως το 2027 και το 2028 τα πράγματα θα καλυτερέψουν. Η επένδυση στη νοσταλγία ωστόσο δεν κάνει πάντα καλό γιατί η πλειονότητα των αγώνων στη «χρυσή» εποχή της F1, όποια κι αν ήταν αυτή, δεν ήταν το υπερθέαμα που στηρίζουν πολλοί.

Three-wide at 200+ mph 🤯 #F1 #LasVegasGP https://t.co/mCLemS6zw2 — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Πώς ξεχωρίζουν οι πρωταθλητές

Η μάχη του Φερστάπεν με τον Ράσελ ήταν ξεκάθαρη απόδειξη γιατί ο ένας είναι πρωταθλητής και άλλος όχι. Ο Φερστάπεν δεν κέρδισε τον αγώνα με την τελική της RB22 ή την μπαταρία της μονάδας ισχύος του. Κέρδισε τον αγώνα στα δύο “up and under” που έκανε στον Ράσελ όταν ο Βρετανός φρέναρε για τη στροφή 1 στην πρωτοπορία. Ο Ολλανδός πλάσαρε το μονοθέσιό του με τέτοιον τρόπο δείχνοντας την ανωτερώτητά του στην πίστα κάνοντας την οποιαδήποτε δήλωσή του μετά το Grand Prix περιττή.

Ακόμη και αν δεν κέρδιζε ο Ράσελ τον αγώνα, το να χάνεις έτσι την πρωτοπορία δεν είναι με το μέρος σου σε καμία περίπτωση και δεν συνέβη αυτό μία φορά. Μπορεί να είναι ένας ταχύτατος οδηγός, αλλά δεν είναι τυχαίο που ο Κίμι Αντονέλι πήρε το πρωτάθλημα εφέτος.

George 🆚 Lando 🆚 Max The moves just kept on coming in Vegas 🍿 #F1 #LasVegasGP https://t.co/8KcgMBQ9qR — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Τι κατάλαβε η Ferrari από τη Μόντσα μέχρι σήμερα;

Εάν η εμφάνιση του Σαρλ Λεκλέρ δεν δημιούργησε τεράστια ερωτηματικά στη Scuderia δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί. Όταν λέγαμε στην εκπομπή Pole Position από το καλοκαίρι να δώσουν ρόλο νούμερο ένα οδηγού στον Χάμιλτον, όσο σκληρό κι αν ήταν για τον Μονεγάσκο, δεν ήταν τυχαίο.

Στη Μόντσα πέταξε εκτός πίστας τον teammate του πριν το στείλει στον τοίχο, ενώ στο Μεξικό προτίμησε να χαλάσει το 1-2 της Ferrari παρά να συμβιβαστεί με τη δεύτερη θέση. Στη Βραζιλία υποτίθεται πως τα λέγανε για μία ώρα, τα βρήκανε με Χάμιλτον και Βασέρ και όλα καλά.

Ferrari 💥 Ferrari #F1 #LasVegasGP https://t.co/5wCZ5L06bC — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Και τι κάνει στο Λας Βέγκας. Αγνοεί υποδειγματικά την εντολή να μείνει πίσω από τον Χάμιλτον και τον χτυπάει κοστίζοντας θέσεις και στους δύο. Αυτή η συμπεριφορά ήταν ανεπίτρεπτη, όπως είπε ο Βασέρ, και προσβλητική προς το Μαρανέλο, τους τιφόζι και τον Χάμιλτον. Η Ferrari μπορούσε να παλέψει στα ίσα με τις McLaren που έκαναν το 2-3 και είχαν κατώτερη τελική ταχύτητα από τις Mercedes και Red Bull.

Όμως ο Λεκλέρ είδε έναν Χάμιλτον να έρχεται από τη 14η θέση, να τον προσπερνάει εύκολα και για έναν ακόμη αγώνα δεν έπαιξε ομαδικά. Ίσως είναι λίγο αργά για να πάρει μέτρα η Ferrari, εκτός εάν μιλάμε για ουσιαστική υποβάθμιση του Μονεγάσκου σε νούμερο δύο εντός της Ferrari. Όχι για φέτος, γενικά.

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για την εκπομπή «Pole Position by Allwyn», στην οποία θα κάνουμε ανάλυση του GP Λας Βέγκας.